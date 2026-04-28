David Alaba: Vom kritisierten Jungstar zum Anführer der österreichischen Nationalmannschaft

David Alaba hat sich vom umstrittenen Talent zum einflussreichen Führungsspieler der österreichischen Nationalmannschaft entwickelt. Trotz internationaler Erfolge stand er in der Heimat lange in der Kritik, doch heute gilt er als Vaterfigur, die für moderne Strukturen und offensives Spiel kämpft.

David Alaba ist Österreichs erfolgreichster Fußball er aller Zeiten, doch in der Heimat stand er lange in der Kritik. Dabei hat er große Verdienste um die Entwicklung der Nationalmannschaft.

Nur wird das kaum bemerkt. Alaba wandelte sich vom kritisierten Jungstar zum einflussreichen Anführer und Sprachrohr der österreichischen Nationalmannschaft. Er setzte sich öffentlich und intern gegen veraltete Strukturen und defensive Spielweisen im ÖFB ein. Mit 33 Jahren gilt er als Führungsspieler im Nationalteam, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon die Richtung vorgibt.

In Österreich gibt es ein Erfolgsparadoxon: Je größer der Status, desto größer die Kritik. Toni Polster wurde vom eigenen Publikum ausgepfiffen, Marko Arnautović erhielt scherzhaft den Titel „Magister“, und auch Alaba stand in der Heimat öfter in der Kritik als auf der Weltbühne. Dabei spielt er beim bekanntesten Verein der Welt, Real Madrid, hat unzählige Trophäen gewonnen und zählt mit 22,5 Millionen Euro Jahresgehalt zu den bestbezahlten Spielern der Welt.

Doch in Österreich wurde er lange als pausbäckiger Bengel wahrgenommen, der sich in der Nationalmannschaft stur verhalten und lieber als Mittelfeld-Regisseur agieren wollte, statt in der Abwehr zu spielen. 2017 erweckten TV-Bilder den Anschein, Alaba widersetze sich der Teamchefanweisung, in die Verteidigung zu rücken. Ältere Teamspieler und Medien kritisierten ihn scharf. Doch mit der Zeit änderte sich die Wahrnehmung. Heute gilt Alaba als Vaterfigur, die darauf achtet, dass die Nationalmannschaft in der Erfolgsspur bleibt.

Er legt sich mit Funktionären an, spricht Klartext und setzt seinen Weltstar-Status gegen die ÖFB-Provinzialität ein. Mit Alaba änderte sich Österreichs Fußballwelt. Vor ihm dominierten ängstliche und biedere Kicker das Land. Nun setzten sich mutige Spieler wie Alaba bereits in jungen Jahren bei Topklubs durch.

Mit Anfang Zwanzig hatte er bereits alles gewonnen: Champions League, Weltpokal, Supercup. Trainer Pep Guardiola bezeichnete ihn als „Gott“ wegen seiner Spielintelligenz. Doch im Nationalteam blieb der Erfolg oft aus, weil im ÖFB veraltete Strukturen herrschten. Neun Landespräsidenten ohne Fachkompetenz bestimmten das Geschehen, was zu Fehlentscheidungen führte.

Besonders bitter war das Ende 2017, als die Nationalmannschaft vom Aufstieg des FC Red Bull Salzburg profitierte, aber mit Franco Foda einen defensiven Teamchef erhielt. Spieler kamen verzweifelt zu ihren Klubs zurück, weil die Spielweise nicht passte. Österreich hätte mit einer offensiven Pressing-Truppe einen Wettbewerbsvorteil erzielen können, doch der ÖFB blieb bei alten Mustern. Einen öffentlichen Aufschrei wagten die Spieler nicht, doch intern klagten sie.

Bei der EM 2021 zeigte sich Alabas Führungsqualität. Er und Marcel Sabitzer studierten den Gegner, besprachen Taktiken und setzten sich gegen Fodas defensive Pläne durch. Alaba wurde zum Anführer, der auch außerhalb des Platzes für Veränderung kämpft. Als Österreich 2022 in der WM-Qualifikation nur Vierter wurde, forderte er einen Teamchef, der „im Footballdenken zu uns passt“





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