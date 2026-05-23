David Alaba und Österreichs Rückkehr zur Weltmeisterschaft: Die Analyse von Lothar Matthäus

Österreich qualifiziert sich erstmals seit 1998 wieder für eine WM. Lothar Matthäus analysiert die Rolle von David Alaba im Team und gibt einen Ausblick auf dessen berufliche Zukunft.

Österreich erlebt derzeit eine wahrhafte Fußball -Renaissance, die das gesamte Land in eine euphorische Stimmung versetzt. Die Qualifikation für die Fußball - Weltmeisterschaft ist für die Nation ein historischer Moment, da dies erstmals seit dem Jahr 1998 wieder gelungen ist.

Diese lange Durststrecke von über zwei Jahrzehnten hat die Sehnsucht der Fans und die Erwartungen an die Nationalmannschaft massiv gesteigert. Unter der Leitung von Teamchef Ralf Rangnick hat sich eine neue Philosophie etabliert, die auf Mut, aggressivem Pressing und einer klaren taktischen Ausrichtung basiert. Dass Österreich nun wieder auf der größten Bühne des Weltfußballs stehen wird, markiert einen Wendepunkt in der sportlichen Entwicklung des Landes.

Es geht nicht mehr nur darum, teilzunehmen, sondern darum, eine Mannschaft zu präsentieren, die gegen die absolute Weltelite bestehen kann und einen modernen Spielstil pflegt. Mitten in diesem Aufbruch befindet sich David Alaba, der wohl bekannteste und einflussreichste Spieler der österreichischen Auswahl. Für den Wiener ist es die erste Weltmeisterschaft, bei der er als aktiver Spieler dabei sein wird, was die Bedeutung dieses Ereignisses für ihn persönlich unterstreicht. Doch der Weg dorthin war steinig und von körperlichen Rückschlägen geprägt.

Eine langwierige und schwere Knieverletzung hat ihn über einen langen Zeitraum geplagt und ihn gezwungen, die Qualifikationsphase größtenteils von der Tribüne aus zu verfolgen. Obwohl sein körperlicher Beitrag in der Vorbereitungsphase aufgrund der Verletzung limitiert war, hat Ralf Rangnick ihn fest in den Kader integriert. Dies zeigt deutlich, dass Alabas Wert über die reine körperliche Leistung auf dem Platz hinausgeht.

Dennoch bleibt die Frage offen, ob er seine alte Form und die damit verbundene Dominanz im Spiel zurückgewinnen kann, besonders wenn man die extremen körperlichen Anforderungen eines WM-Turniers betrachtet. In Wien gab es kürzlich die Gelegenheit für eine detaillierte fachliche Einschätzung durch eine echte Legende des Weltfußballs. Lothar Matthäus, der im Jahr 1990 zum besten Fußballer der Welt gekürt wurde, besuchte ein Event des Anbieters Interwetten. In diesem Rahmen nahm er ausführlich Stellung zur aktuellen Situation von David Alaba.

Matthäus, der für seine direkte und oft ungeschönte Art bekannt ist, ließ kein Blatt vor den Mund nehmen. Besonders die Entscheidung von Real Madrid, den Vertrag mit Alaba nicht zu verlängern, sah er als eine logische Konsequenz der letzten Jahre. Aus seiner Sicht war es kein Geheimnis, dass Alaba in der jüngeren Vergangenheit häufiger medizinische Hilfe in Anspruch nehmen musste, als er tatsächlich in der Startelf stand.

Für den ehemaligen Bayern-Star war diese Entwicklung traurig, aber aus sportlicher Sicht absolut nachvollziehbar, da ein Verein von der Größe Madrids keine dauerhaften Ausfälle in der Startformation tolerieren kann. Weiter ging die Analyse von Matthäus in Richtung der sportlichen Rolle Alabas während der kommenden Weltmeisterschaft. Während viele Fans Alaba automatisch als gesetzt betrachten, sieht der deutsche Experte dies deutlich differenzierter.

Er räumte zwar ein, dass Alaba eine essenzielle Figur für das Mannschaftsgefüge sei, doch er sieht ihn nicht zwingend als Stammspieler. Die Bedeutung Alabas liege primär in seiner Funktion als wichtiges Bindeglied zwischen dem Trainerstab und der Spielergruppe sowie in seiner Fähigkeit, die Kabine zu führen und junge Spieler zu motivieren.

In den entscheidenden Momenten eines Spiels, wenn es darum geht, Tore zu erzielen oder durch individuelle Brillanz den Unterschied auszumachen, sieht Matthäus Alaba derzeit nicht in der Rolle des entscheidenden Akteurs. Es ist eine nüchterne Einschätzung, die den Fokus von der Legende Alaba auf den aktuellen Leistungszustand lenkt. Abschließend befasste sich Lothar Matthäus mit der beruflichen Zukunft des Österreichers. Wenn die Zeit in Europa zu Ende geht, stehen laut Matthäus vor allem zwei attraktive Optionen im Raum.

Er empfahl Alaba, seine Erfahrung und seinen Namen in Ligen zu bringen, die derzeit massiv in bekannte Namen investieren. Konkret nannte er Saudi-Arabien und die USA als ideale Ziele. In diesen Regionen werde man Spieler mit der internationalen Strahlkraft eines David Alaba mit offenen Armen empfangen, sofern er sich körperlich wieder fit fühle.

Es wäre ein Weg, die Karriere auf hohem finanziellem Niveau und mit einer neuen Herausforderung ausklingen zu lassen, während er gleichzeitig als Botschafter des Fußballs in neuen Märkten fungieren könnte. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Alaba diesen Weg einschlägt oder versucht, sich in Europa noch einmal zu beweisen





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