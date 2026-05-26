David Alaba: Inter Miami könnte sein neuer Klub nach der WM

Nachdem David Alaba bei Real Madrid seine Karriere beendet hat, beginnt er nach der WM mit Österreich ein neues Kapitel auf Klubebene. Einem Analyse zufolge könnte er nach der WM in den USA seine Karriere fortsetzen, indem er bei Inter Miami spielt. Dies ist der derzeit spannendste Klub in der Major League Soccer. Sportlich betrachtet ist Inter Miami eine starke Mannschaft mit bekannten Namen wie Lionel Messi und Luis Suarez. Der Mitbesitzer und eines der Gesichter des Vereins ist David Beckham. In Florida würde sich seine Familie wohl fühlen, und Alaba mag den Lifestyle in den USA und die vielen Stars in seinem Bekanntenkreis. Ein weiteres Indiz ist, dass bei einem Interview in Madrid keine Fragen zu Lionel Messi gestellt wurden, obwohl Österreich bei der WM auf Argentinien trifft. Dies könnte darauf hinweisen, dass Alaba-Umfeld sehr genau plant und sich nicht anpublic über Messi spricht, um keine Zitate aus dem Zusammenhang zu ziehen. Es ist jedoch alles Spekulation und Lesen im Kaffeesud.

Nachdem David Alaba bei Real Madrid seine Karriere beendet hat, beginnt er nach der WM mit Österreich ein neues Kapitel auf Klubebene. Einem Analyse zufolge könnte er nach der WM in den USA seine Karriere fortsetzen, indem er bei Inter Miami spielt.

Dies ist der derzeit spannendste Klub in der Major League Soccer. Sportlich betrachtet ist Inter Miami eine starke Mannschaft mit bekannten Namen wie Lionel Messi und Luis Suarez. Der Mitbesitzer und eines der Gesichter des Vereins ist David Beckham. In Florida würde sich seine Familie wohl fühlen, und Alaba mag den Lifestyle in den USA und die vielen Stars in seinem Bekanntenkreis.

Ein weiteres Indiz ist, dass bei einem Interview in Madrid keine Fragen zu Lionel Messi gestellt wurden, obwohl Österreich bei der WM auf Argentinien trifft. Dies könnte darauf hinweisen, dass Alaba-Umfeld sehr genau plant und sich nicht anpublic über Messi spricht, um keine Zitate aus dem Zusammenhang zu ziehen. Es ist jedoch alles Spekulation und Lesen im Kaffeesud





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

David Alaba Real Madrid Inter Miami Major League Soccer Lionel Messi Luis Suarez David Beckham Florida Lifestyle In The USA Stars In His Network

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alaba: „Mit ihm kann ich immer sehr viel lachen“Teamkapitän David Alaba sprach in Madrid mit der „Krone“ über Visionär Ralf Rangnick, den enormen Zusammenhalt in der Mannschaft und im ganzen Staff ...

Read more »

Standing Ovations für David Alaba: Abschied von Real Madrid bei...Der ÖFB-Kapitän wird bei seinem letzten Spiel für Real Madrid gebührend verabschiedet. Gute Nachrichten für ÖFB-Legionär Affengruber: Sein Club FC Elche schaffte den Klassenerhalt in der Primera...

Read more »

Marko Arnautovic zeigt Respekt für David Alaba bei seinem Abschied vom Santiago BernabeuDer ÖFB-Nationaltorjäger Marko Arnautovic postete ein gemeinsames Foto von Alaba und ihm bei Alabas Abschied im Santiago Bernabeu. In seinen Worten zeigte Arnautovic Respekt für seinen Teamkollegen und ehrenvoll ehren ihn als 'Legend X My Brother' mitsymbolen für die Auszeichnung 'GOAT'.

Read more »

Matthäus hat Ratschlag für Alaba nach Real-AusSeit Freitagabend ist es fix. David Alaba verlässt Real Madrid nach fünf Jahren. Für Lothar Matthäus ist das keine Überraschung.

Read more »