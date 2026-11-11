David Alaba bleibt von Verletzungen geplagt - Udinese muss auf Rückkehr hoffen

Der Österreichs Kapitän Alaba schafft es trotz wechselnden Clubs nicht wieder konsequent zu spielen. Seine Serie aus Verletzungen bedroht seine Zukunft bei Udinese und dem Landespokal.

Der ÖFB-Kapitän David Alaba ist weiterhin mit einer Kette von Verletzungen konfrontiert, die kaum eine stabile Spielzeit in Italien zulässt. Seine Bilanz auf dem Platz bleibt bei nur zwei Einsätzen und 63 Spielminuten, obwohl sich der Grenzgänger nach seinem Wechsel von Real Madrid zu Udinese Calcio auf einen Neustart hoffte.

Verletzungsbilanz bei Real Madrid

In seiner Debüt-Saison bei Real Madrid absolvierte Alaba 46 Pflichtspiele, gefolgt von 37 in der nächsten Saison. Doch der schwere Rückschlag kam im Dezember 2023, als ein Kreuzbandriss im linken Knie den Spieler mehr als ein Jahr vom Feld fernhielt. Seine Rückkehr im Januar 2025 kam nicht ohne weitere Probleme: Adduktorenbeschwerden und ein Meniskusriss ab Ende April stoppte seine Auftragskraft erneut.

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Insgesamt verpasste Alaba während seiner Zeit bei Real Madrid 122 Partien und blieb 699 Tage aus, ein Rekord an Verletzungszeiten, der sein ansonsten ehrgeiziges Profil trübt.

Herausforderungen im italienischen Klub

Die Hoffnungen auf Wiederherstellung wurden mit dem Wechsel zu Udinese, der den Abwehrchef verpflichtet hatte, aufgedeckt. Sein Debüt gegen Torino beschränkte sich auf lediglich 18 Minuten. Gegen Lecce wurde er nach einer Halbzeit ausgekickt und eine Muskelverletzung in der rechten Wade ließ ihn erneut pausieren.

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Speziell die Adduktoren und die Wade bleiben große Stolpersteine, die seine Spielfähigkeit ständig unterminieren. Diese Verletzungen erschweren es ihm, die geforderte Rolle als erfahrene Abwehrführung zu übernehmen und den Standards des Transfers zu entsprechen.

Auswirkungen für Österreich und die kommenden Spiele

Der Österreichs nationaler Spieler soll nach seiner Rehabilitation bis zum 22. November in der Squad für das Nations‑League-Doppel gegen Bologna stehen. Dennoch werden die beiden Spiele, ein wichtiges Auftaktspiel und ein Match gegen Serbien, verpassen, da Erholungszeiten seine Teilnahme ausschließen.

Die Rütlimatten hoffen, dass Alaba wieder dauerhaft fit wird und in Zukunft mehr Kontinuität bietet. Für Udinese bleibt die Frage offen, ob der Verstärkung seine verspäteten Leistungen nachholen kann und die Mannschaft in der Serie A langfristig stabil bleibt.

Zukunftsausblick und notwendige Maßnahmen

Der 34-Jährige muss sich weiterhin konsequenter Rehabilitation und konditionaler Restrukturierung unterziehen. Nur durch wiederholte, aber regelmäßig geplante Trainings kann er die Fehlerquellen reduzieren und die Belastbarkeit erhöhen. Udinese könnte seine medizinischen Abläufe anpassen, um den Spieler vor weiteren Massengeschwindigkeiten zu schützen.

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Die gesamte Fußballwelt beobachtet daher, ob Alaba trotz seiner Vorbelastung eine stabile Karriere fortsetzen kann oder ob ein letzter Verletzungsabzug die verbleibende Laufzeit erschüttert.