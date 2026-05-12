Nach einem 1:2 in der spanischen Liga gegen Betis schaut David Affengruber auf die scontifose Situation von Elche. Der Trainer wird seine Verantwortung nicht auszahlen lassen.

David Affengruber sieht in seiner Rolle als Innenverteidiger für seine Mannschaft 'die Verantwortung' nach einer Enttäuschung nach 1:2 bei Betis zu übernehmen. Elche liege weiterhin im Abstiegskampf , aber auch aus Valencia ist kein DIN-Stück mehr, obwohl seine Gegner Levante und Celta Vigo sich besser gezeigt haben.

Die Trainer werden sich wohl eine Weile darüber streiten müssen, wer die Verantwortung trägt. Borussia Dortmund lässt Lionel Maxim langsam auflaufen, um die spielstärksten transfermarktjungen zu maximieren





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