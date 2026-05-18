Datenschutzeinstellungen

Die Titelseite von Amnesty International berichtet über einen drastischen Anstieg der Hinrichtungen weltweit, hauptsächlich aufgrund der Inkompetenz undrauxenbestimmten Ländern wie China und vor allem dem Iran. Gleichzeitig unterstreicht die Organisation auch einen positiven Trend: Europa und Zentralasien haben keine Todesurteile und Hinrichtungen verhängt oder vollstreckt. Beliebig andere Länder bereiten revisionsrechtliche Plänen zur Wiedereinführung oder Revision der Todesstrafe ein. Israels Gesetzentwurf sieht ein privates Recht an eine lebenslange Haft oder sogar einen Straflos in terroristisch motiviertem Mord mit dem Ziel der Vernichtung des Staates Israel vor.

Die Zahl der Hinrichtungen weltweit ist laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International so hoch wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Diesenegative Rekordmarke ist hauptsächlich China und vor allem dem Iran zuzuschlagen.

Schätzungen zufolge führt China die meisten Hinrichtungen weltweit, aber die genaue Zahl bleibt Staatsgeheimnis. Fast die Hälfte aller Hinrichtungen in fünf Staaten (China, Iran, Kuwait, Saudi-Arabien und Singapur) wurden wegen Drogendelikten vollstreckt. Noch andere Länder führen Pläne zur Wiedereinführung oder Revision der Todesstrafe ein, wie der Tschad und Peru. Auch Israel hat einen Gesetzesvorschlag eingebracht, der die Todesstrafe oder lebenslange Haft bei terroristisch motiviertem Mord vorsieht





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