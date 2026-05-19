Das Willi: Neuer Begegnungsraum im Wiener Integrationshaus eröffnet

Im Wiener Integrationshaus wurde der neue, konsumfreie Begegnungsraum Das Willi eröffnet, der das Erbe des Musikers Willi Resetarits fortführt und die soziale Integration fördert.

In der österreichischen Hauptstadt Wien wurde kürzlich ein Projekt realisiert, das nicht nur architektonisch, sondern vor allem menschlich eine große Bedeutung hat. Mit einer feierlichen Eröffnung wurde der neue Begegnungsraum mit dem Namen 'Das Willi' im Wien er Integration shaus ins Leben gerufen.

Die Veranstaltung war geprägt von einer tiefen emotionalen Verbundenheit und wurde von zahlreichen prominenten Gästen besucht. Unter ihnen befand sich insbesondere Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der zusammen mit Vertretern des Vorstands und der Geschäftsführung anwesend war. Besonders im Vordergrund stand dabei die Erinnerung an den im Jahr 2022 verstorbenen Musiker und Aktivisten Willi Resetarits, dessen Geist und Vision in diesem neuen Raum weiterleben sollen.

Es war ein Tag, an dem Musik, Politik und soziales Engagement aufeinandertrafen, um ein gemeinsames Ziel zu feiern: die Schaffung eines Ortes der Offenheit. Die Gründung des Integrationshauses liegt bereits drei Jahrzehnte zurück. In dieser Zeit hat sich die Institution zu einer festen Größe in der Wiener Soziallandschaft entwickelt und zahlreiche Menschen dabei unterstützt, in der Gesellschaft Fuß zu fassen.

Dass nun nach 30 Jahren der Wunsch der Gründer nach einem speziellen, offenen Treffpunkt in Erfüllung geht, wird als bedeutender Meilenstein gewertet. Das Besondere an 'Das Willi' ist die bewusste Entscheidung für ein konsumfreies Konzept. In einer modernen Welt, in der soziale Interaktionen oft an den Kauf eines Produkts, den Besuch eines Cafés oder die Nutzung einer kommerziellen Dienstleistung geknüpft sind, bietet dieser Ort eine seltene und wertvolle Ausnahme.

Es geht primär darum, Menschen unterschiedlichster Herkunft, unabhängig von ihrem sozialen Status, ihrer Nationalität oder ihrer persönlichen Lebensgeschichte, einen absolut niederschwelligen Zugang zu Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Geschäftsführung, bestehend aus Susanne Lettner und Martin Wurzenrainer, betonte während der Eröffnung, dass dies genau der Kern von Resetarits Vision war. Er wollte einen Raum schaffen, an dem die Barrieren fallen und das einfache, ehrliche menschliche Gespräch im Zentrum steht.

Die bauliche Umsetzung des Projekts war eine Herausforderung, die jahrelange Planung und viel Ausdauer erforderte. Was ursprünglich eine schlichte, funktionale Garage war, wurde durch großes Engagement und die Unterstützung zahlreicher Wegbegleiter in einen hellen und einladenden Raum verwandelt. Dieser Raum soll nun als multifunktionales Zentrum dienen, das weit mehr als nur eine Durchgangsstation ist. Geplant sind vielfältige Angebote, die eine breite Palette an Bedürfnissen abdecken sollen.

Dazu gehören professionelle Beratungsgespräche für Menschen in schwierigen Lebenslagen, gemeinsame Filmabende zur Förderung des kulturellen Austauschs, anregende Vorträge zu aktuellen gesellschaftlichen Themen und verschiedene kleinere Kulturveranstaltungen. Zudem sollen hier gezielt Nachbarschaftsprojekte initiiert werden, die das lokale Miteinander stärken und die Anonymität der Großstadt durchbrechen. Mitbegründerin Beatrix Neundlinger beschrieb die Eröffnung als einen zutiefst bewegenden Moment, da hiermit eine zentrale Idee des Integrationshauses – das aktive Zusammenführen von Menschen – eine neue, physische Heimat gefunden hat.

Auch aus politischer Sicht erfährt das Projekt eine starke Unterstützung. Bürgermeister Michael Ludwig würdigte in seiner Festrede das lebenslange gesellschaftliche Engagement von Willi Resetarits. Er hob hervor, dass Resetarits stets als Brückenbauer fungierte und durch sein Handeln bewiesen hat, dass es immer einen Weg gibt, auf den anderen zuzugehen, egal wie groß die kulturellen oder sozialen Unterschiede scheinen mögen.

Solche Initiativen seien in der heutigen Zeit, die oft von Polarisierung geprägt ist, von unschätzbarem Wert, um dem gesellschaftlichen Zusammenhalt entgegenzuwirken und die Integration aktiv und lebendig zu gestalten. Die Förderung des interkulturellen Dialogs ist in einer Metropole wie Wien essenziell, um Vorurteile abzubauen und ein Gefühl der Zugehörigkeit für alle Bewohner zu schaffen.

'Das Willi' ist somit weit mehr als nur ein Zimmer in einem Gebäude; es ist ein Symbol für Toleranz, Offenheit und die feste Überzeugung, dass Vielfalt eine Bereicherung für die gesamte Stadtgemeinschaft darstellt. Durch die Kombination aus Kultur, Beratung und einfachem menschlichem Austausch wird hier ein Fundament gelegt, auf dem Integration nicht als theoretisches Konzept in einem Amtsblatt, sondern als gelebte Praxis im Alltag stattfindet





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