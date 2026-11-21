Forschende nutzen Glasfaserkabel zur Überwachung von Meerestieren. Die neue Methode erfasst Lautäußerungen von Fischen mit hoher Präzision und grossem Potenzial.

Die langjährige Annahme, Fische seien stumm, ist widerlegt. Mehr als 1000 Fischarten erzeugen Töne, die der Kommunikation dienen. Eine neue Technologie namens Distributed Acoustic Sensing (DAS) ermöglicht nun eine flächendeckende Überwachung dieser Laute.

Forscher nutzen verlegte Glasfaserkabel als Sensornetzwerk. Ein Feldversuch vor der Küste Monacos bestätigte die Effizienz der Methode zur Erfassung arten spezifischer Schallmuster.

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Glasfasernetzwerk als virtueller Sensor

Die Technologie DAS wandelt bestehende Infrastruktur in hochsensible Sensoren um. Ein Interrogator sendet Laserimpulse durch Glasfaserkabel. Diese Kabel erstrecken sich global mit einer geschätzten Gesamtlänge von 1,4 Millionen Kilometern. Mikroskopische Unregelmäßigkeiten im Glas streuen ein kleines Lichtteilchen zurück.

Externe Vibrationen verändern diese Rückstreusignale. Ein vorbeischwimmender Fisch erzeugt solche Schwingungen am Kabel. Aus der Laufzeit und der Signaländerung berechnet ein System exakt die Position des Ereignisses. Ein einzelnes Kabel funktioniert so als Tausende virtueller Hydrophone.

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Die Reichweite dieses Systems beträgt bis zu 100 Kilometer. Bisherige Grenzen waren schwache Signale und Hintergrundlärm wie Wind oder Schiffsverkehr. Hydrophon-Netzwerke waren zudem aufwendig in Aufbau und Wartung. DAS umgeht diese physischen Einschränkungen.

Ergebnisse des Feldversuchs in Monaco

Antoine Eceiza von der Université Côte d'Azur leitete die aktuelle Studie. Die Forschungsgruppe führte einen Feldversuch mit einem 500 Meter langen Kabel vor Monaco durch. Der Fokus lag auf drei Mittelmeerfischarten, darunter das Bartmännchen.

Diese Arten sind für charakteristische akustische Signaturen bekannt. Die DAS-Aufzeichnungen zeigten artspezifische Muster. Diese Muster stimmten mit dokumentierten Verhaltensweisen überein. Herkömmliche Hydrophon-Aufnahmen bestätigten die Ergebnisse der neuen Methode.

Die Genauigkeit ist gegeben, doch die Datenmenge stellt eine Herausforderung dar. Bei einer Abtastrate von 3125 Hertz entstanden in einer siebentägigen Messkampagne 1,6 Terabyte an Daten. Diese Masse an Informationen muss effizient verarbeitet werden.

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KI und zukünftige Monitoring-Strategien

Um die Daten sinnvoll auszuwerten, entwickeln Forschende KI-Algorithmen. Diese künstliche Intelligenz soll die riesigen Datenmengen analysieren und Muster erkennen. Der Aufwand bei der Datenauslese war zuvor ein Hauptproblem für die akustische Ökologie.

Der potenzielle Lohn für diese Entwicklung ist erheblich. Die Methode erlaubt ein großflächiges und kontinuierliches Monitoring des Lebens unter Wasser. Dies erweitert das Wissen über Fischverhalten erheblich.

Die Gründe für begrenzte Erkenntnisse waren zuvor die Schwäche der Schallsignale und die begrenzte Reichweite herkömmlicher Mikrofone. DAS überwindet diese Hürden mit existierender Infrastruktur. Martin Kugler beleuchtet in seiner Kolumne solche wissenschaftlichen Begriffe und latest Erkenntnisse.