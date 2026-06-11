Das Spaghettirätsel ist eines der größten ungeklärten Probleme der Physik. Pierre-Gilles de Gennes, ein Nobelpreisträger für Physik, gab in einem Interview 1991 an, dass das Spaghettirätsel die härtesten Nuss seiner Disziplin sei. Richard Feynman, ebenfalls Nobelpreisträger und ein leidenschaftlicher Wissenschaftserklärer, brachte das Rätsel auf den Tisch und zeigte, wie er komplexe Sachverhalte anschaulich und mit Humor zu erklären wusste. Als Feynman und ein Freund Spaghetti kochten, bemerkten sie, dass die Nudeln nie in nur zwei, sondern mindestens drei Teile brechen. Das Rätsel beschäftigte ehrgeizige Physikstudenten und Experten des Massachusetts Institute of Technology (MIT). Die Lösung des Rätsels gelang erst vor 20 Jahren. Es liegt am 'Snap-Back-Effekt', der durch heftige Schwingungen in der Teigstäbe verursacht wird, die fast augenblicklich weitere Brüche an anderen Stellen verursachen. Das Spaghettirätsel ist nicht nur ein Beispiel für die Harmonie zwischen Pasta und Physik, sondern auch für die Motivation naturwissenschaftlicher Experimente.

Das Spaghetti rätsel ist eines der größten ungeklärten Probleme der Physik. Pierre-Gilles de Gennes, ein Nobelpreisträger für Physik, gab in einem Interview 1991 an, dass das Spaghetti rätsel die härtesten Nuss seiner Disziplin sei.

Richard Feynman, ebenfalls Nobelpreisträger und ein leidenschaftlicher Wissenschaftserklärer, brachte das Rätsel auf den Tisch und zeigte, wie er komplexe Sachverhalte anschaulich und mit Humor zu erklären wusste. Als Feynman und ein Freund Spaghetti kochten, bemerkten sie, dass die Nudeln nie in nur zwei, sondern mindestens drei Teile brechen. Das Rätsel beschäftigte ehrgeizige Physikstudenten und Experten des Massachusetts Institute of Technology (MIT). Die Lösung des Rätsels gelang erst vor 20 Jahren.

Es liegt am 'Snap-Back-Effekt', der durch heftige Schwingungen in der Teigstäbe verursacht wird, die fast augenblicklich weitere Brüche an anderen Stellen verursachen. Das Spaghettirätsel ist nicht nur ein Beispiel für die Harmonie zwischen Pasta und Physik, sondern auch für die Motivation naturwissenschaftlicher Experimente





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