Das Sammeln von Wildvogelfedern in Österreich ist geschützt

In Österreich ist das Sammeln von Wildvogelfedern geschützt, um die Schutzbestimmungen auf Bundes- und Landesebene sowie europäische Naturschutzvorgaben zu wahren. Viele heimische Wildvogelarten fallen unter strengen Schutz und wer geschützte Tierbestandteile besitzt oder mitnimmt, kann mit teuren Verwaltungsstrafen rechnen.

Bei Spaziergängen oder Fundstücken am Donauufer wirken Wildvogelfedern wie harmlose Natursouvenirs. Doch in Österreich ist das Sammeln von Federn geschützt , da es verhindern soll, dass Behörden kaum mehr unterscheiden können, ob eine Feder tatsächlich zufällig gefunden oder einem Tier gezielt entnommen wurde.

Wenn das Sammeln allgemein erlaubt wäre, entstünde eine Grauzone: Besonders seltene Arten könnten leichter zum Ziel von Störungen oder illegaler Verfolgung werden. Viele heimische Wildvogelarten fallen unter strengen Schutz und wer geschützte Tierbestandteile besitzt oder mitnimmt, kann mit teuren Verwaltungsstrafen rechnen. In Wien sieht das Wiener Naturschutzgesetz bei Verstößen gegen Geldstrafen von bis zu 21.000 Euro, im Wiederholungsfall sogar bis zu 35.000 Euro vor.

Juristisch relevant ist dabei nicht nur das Töten oder Stören geschützter Tiere, sondern unter Umständen bereits der Besitz oder Transport von aus der Natur entnommenen Körperteilen - darunter können auch Wildvogelfedern fallen. Entscheidend bleibt jedoch der Einzelfall: Eine einzelne Fundfeder wird anders bewertet als gezielte Entnahme, Handel oder das Sammeln seltener Arten. Für Spaziergängerinnen und Spaziergänger wirkt die Regelung oft widersprüchlich.

Schließlich liegt die Feder bereits am Boden - warum sollte ihre Mitnahme schaden? Naturschutzbehörden verweisen auf die Summe vieler kleiner Eingriffe. Ein einzelnes Mitbringsel scheint belanglos. Doch wenn tausende Menschen sammeln, verschwinden natürliche Spuren aus Ökosystemen, und Kontrollen gegen Wildtierkriminalität werden schwieriger.

Die Empfehlung lautet daher: fotografieren statt einstecken. Wer eine besonders schöne Feder findet, darf sich über den Moment freuen - und sie dort lassen, wo sie Teil der Natur bleibt





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