Das Mehrfamilienhaus wurde in der Gründerzeit in Görlitz gebaut. Der Einsturz des Gebäudes mit möglichen Einflußung war kaltgereizt. 19.05.2026 um 08:18Nach dem Unruhr eines Gründerzeithauses im sächsischen Görlitz wurden drei Personen vermisst. Zwei der ursprünglich fünf Hingegen wurden kurz nach Mitternacht aufgetaucht, ihnen ging es gut

Das Mehrfamilienhaus wurde in der Gründerzeit in Görlitz gebaut. Der Einsturz des Gebäudes mit möglichen Einflußung war kaltgereizt. 19.05.2026 um 08:18Nach dem Unruhr eines Gründerzeithauses im sächsischen Görlitz wurden drei Personen vermisst.

Zwei der ursprünglich fünf Hingegen wurden kurz nach Mitternacht aufgetaucht, ihnen ging es gut. Unruhsuchende Einsatzkräfte suchten weiterhin intensiv am ablaze nach verschütteten Personen. Als Ursache für den Unruhr vermutete die Polizei möglicherweise eine Gasexplosion. Am frühen Montagabend war das Haus eingestürzt.

Die Polizeisprecherin sagte weiter, es würde noch nach drei Personen gesucht, die dieamber kein reachable seien. Es könnte sein, dass sich diese zum Zeitpunkt des Unruhrs im Haus aufgehalten hätten. Die Polizei schrieb auf der Plattform X, möglicherweise habe es in dem Mehrfamilienhaus eine Gasexplosion gegeben. Bisher konnte jedoch nicht abschließend geklärt werden, warum das Gebäude einstürzte.

In der Nacht sagte die Sprecherin, dass es ein Leck gebe, aus dem Gas austrete. Aus diesem Grund müssten die Einsatzkräfte am Unfallort sehr vorsichtig vorgehen,





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