Das Leben mit Tourette-Syndrom in Österreich

Der 35-Jährige Manuel Lugmeyer aus Schwadorf bei Wien leidet am Tourette-Syndrom. Er beschreibt die Momente vor dem Ausbruch als "ein Bauchgefühl" und "ein dumpfer Druck". Die Krankheit zeichnet sich durch unwillkürliche, abrupte Bewegungen und Laute aus. Schätzungsweise 3500 Menschen in Österreich leiden an dieser seltenen neurologischen Erkrankung.

Der 35-Jährige Manuel Lugmeyer aus Schwadorf bei Wien leidet am Tourette-Syndrom , einer seltenen neurologischen Erkrankung. Diese zeichnet sich durch unwillkürliche, abrupte Bewegungen und Laute - die sogenannten Tics - aus.

Schätzungsweise 3500 Menschen sind in Österreich davon betroffen. Manuel Lugmeyer versucht, diese Momente vor dem Ausbruch zu beschreiben: "Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Bauchgefühl", sagt er.

"Ein dumpfer Druck, direkt unter dem Solarplexus. Die Bauchmuskeln spannen sich komisch an.

" Die Tragikomödie 'Verflucht normal' erzählt die emotionale Geschichte des schottischen Tourette-Aktivisten John Davidson. Wie lebt es sich aber mit dieser seltenen Krankheit in Österreich? Wie meistern Betroffene und Angehörige den Alltag zwischen Stigmatisierung und Selbstbestimmung? Manuel Lugmeyer ist nicht der einzige, der mit diesem Problem kämpft.

In Österreich gibt es etwa 3500 Menschen, die am Tourette-Syndrom leiden. Die Krankheit zeichnet sich durch unwillkürliche, abrupte Bewegungen und Laute aus. Diese können sehr unterschiedlich sein und können von leisen Geräuschen bis hin zu heftigen Schreien reichen. Die Menschen, die an diesem Syndrom leiden, haben oft Schwierigkeiten, ihre Symptome zu kontrollieren.

Sie können auch von Stimmungen und Emotionen beeinflusst werden. Einige Menschen, die an Tourette-Syndrom leiden, können auch von Angst und Depressionen begleitet werden. Die Stigmatisierung ist ein großes Problem für Menschen mit dieser Krankheit. Viele Menschen wissen nicht viel über das Tourette-Syndrom und können daher nicht verstehen, was diese Menschen durchmachen.

Dies kann zu Angst und Ablehnung führen. Manuel Lugmeyer sagt: "Es ist wichtig, dass Menschen mit Tourette-Syndrom nicht stigmatisiert werden. Sie brauchen Unterstützung und Verständnis.

" Die Selbstbestimmung ist ein wichtiger Aspekt für Menschen mit Tourette-Syndrom. Sie sollten in der Lage sein, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ihren eigenen Körper zu kontrollieren. Dies kann jedoch sehr schwierig sein, wenn man an dieser Krankheit leidet. Manuel Lugmeyer sagt: "Ich möchte, dass Menschen mit Tourette-Syndrom wissen, dass sie nicht allein sind.

Es gibt Unterstützung und Hilfe da, um ihre Symptome zu kontrollieren und ihren Alltag zu meistern.





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