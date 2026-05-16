Das große Finale des 70. Eurovision Song Contests in Wien: Favoriten und Außenseiter im Kampf um den Sieg

In der Wiener Stadthalle treten 25 Nationen beim 70. ESC gegeneinander an. Während Finnland und Australien die Favoritenrollen übernehmen, hofft Österreich auf eine Überraschung.

Die österreichische Hauptstadt Wien verwandelt sich am heutigen Samstag in das pulsierende Zentrum der europäischen Musikwelt, wenn in der Wiener Stadthalle das große Finale des 70.

Eurovision Song Contests stattfindet. Es ist ein Abend voller Spannung, Glanz und emotionaler Höhepunkte, an dem insgesamt 25 Lieder und ihre jeweiligen InterpretInnen um den prestigeträchtigen Sieg kämpfen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und die Atmosphäre in der Stadt ist elektrisierend. Die Show beginnt offiziell um 21 Uhr, und die Zuschauer weltweit werden Zeugen eines spektakulären Wettkampfs, dessen Ausgang erst gegen 1 Uhr nachts feststehen wird.

Moderiert wird das Event erneut von dem eingespielten Duo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski, die mit ihrer Erfahrung und ihrem Charme durch den Abend führen werden. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht derzeit das finnische Duo, bestehend aus der talentierten Klassikmusikerin Linda Lampenius und dem Popstar Pete Parkkonen. Die beiden gelten unmittelbar vor dem Finale als die absoluten Favoriten auf den Sieg.

Ihr Auftritt verspricht eine außergewöhnliche Mischung aus Genres: Während Lampenius auf ihrer Geige eine atmosphärische Untermalung schafft, sorgt Parkkonen mit seinem Gesang für die nötige Pop-Energie. Besonders auffällig ist die Inszenierung ihres Songs 'Liekinheitin', bei der sie vor einem brennenden Beichtstuhl auftreten, was eine mystische und zugleich dramatische Stimmung erzeugt. Seit mehreren Wochen führen sie die Listen der Buchmacher an. Ein Sieg für Finnland wäre ein historischer Moment, da das Land seit genau 20 Jahren keinen Erfolg mehr feiern konnte.

Damals schockierte die Band Lordi mit ihrem Song 'Hard Rock Hallelujah' ganz Europa und sicherte sich den ersten finnischen Triumph in der Geschichte des Wettbewerbs. Doch der Weg zum Sieg ist nicht ohne Hindernisse, denn die Konkurrenz schläft nicht. Seit Donnerstag hat sich die Lage für die Finnen etwas zugespitzt, da die australische Popdiva Delta Goodrem mit ihrem kraftvollen Stück 'Eclipse' massiv an Boden gewonnen hat und sich nun klar auf den zweiten Platz der Favoritenliste vorgeschoben hat.

Auch andere Nationen zeigen eine starke Aufwärtstendenz. So hat sich beispielsweise Bulgariens Vertreterin Dara mit dem Titel 'Bangaranga' seit dem Halbfinale kontinuierlich gesteigert und kletterte auf Platz 6 der Prognosen. Ebenfalls hoch gehandelt werden die Beiträge aus Griechenland, Israel und Dänemark, die alle das Potenzial haben, die Jury und das Publikum zu überzeugen. Im krassen Gegensatz zu den Spitzenreitern steht das untere Ende des Teilnehmerfeldes, wo die Platzierungen beinahe stagnieren.

Deutschland wird derzeit auf dem 23. Platz gesehen, gefolgt von Belgien auf dem 24. Rang. Besonders bemerkenswert ist die Situation des Gastgeberlandes Österreich.

Der Vertreter Cosmó wird von den Experten weiterhin auf dem letzten Platz geführt. Dies führt zu der ironischen Beobachtung, dass Österreich in diesem Jahr ein äußerst großzügiger Gastgeber sein könnte, der den anderen Nationen keine Punkte streitig macht und so den Weg für die anderen ebnet. Dennoch bleibt der Eurovision Song Contest ein Event der Überraschungen, bei dem die endgültige Entscheidung oft erst in den letzten Momenten der Abstimmung fällt.

Nach der Generalprobe am Nachmittag ist das Lampenfieber bei den Künstlern spürbar, und die Welt wartet gespannt darauf, wer am Ende die Krone erringt





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