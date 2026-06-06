Das Ende des 'Disagree and Commit'-Prinzips: Wie Unternehmen von 'Disagree and Let's See' profitieren können

In der modernen Arbeitswelt stehen Unternehmen vor einem Dilemma: Zu viel Diskussion führt zu Stillstand, zu schnelle Entscheidungen zu Fehlern. Das altbewährte Prinzip 'Disagree and Commit' gerät unter Druck. Ein neuer Ansatz, 'Disagree and Let's See', könnte den Weg aus der Krise weisen.

In der modernen Arbeitswelt stehen Unternehmen vor einem Dilemma: Zu viel Diskussion führt zu Stillstand, zu schnelle Entscheidungen zu Fehlern. Das altbewährte Prinzip Disagree and Commit - bei dem nach offener Debatte alle hinter einer Entscheidung stehen müssen - gerät dabei zunehmend unter Druck.

Annika in der Beek, Personalchefin bei Statista, erklärt, warum das klassische Modell an seine Grenzen stößt: In unsicheren Zeiten müssen Mitarbeiter oft Entscheidungen mittragen, die sie für falsch halten. Das führt häufig zu performativer Zustimmung statt echter Überzeugung. Wie computerwoche.de berichtet, gewinnt daher ein neuer Ansatz an Bedeutung: Disagree and Let's See. Dabei werden Entscheidungen nicht als endgültige Festlegungen behandelt, sondern als überprüfbare Hypothesen verstanden.

Der entscheidende Unterschied: Teams müssen sich nicht vollständig von einer Option überzeugen lassen, sondern nur bereit sein, sie systematisch zu testen. Alignment entsteht nicht durch gemeinsame Überzeugung, sondern durch gemeinsame Lernbereitschaft. In der Praxis bedeutet das: Annahmen werden explizit formuliert, beobachtbare Erfolgskriterien definiert und zeitlich begrenzte Testphasen vereinbart. Entscheidungen werden dadurch reversibler und transparenter.

Laut der Expertin gibt es keine pauschale Antwort, welches Prinzip besser ist. Führungskräfte müssten lernen, zwischen beiden Modellen situativ zu wechseln. Die zentrale Frage sei nicht, Dissens schneller zu beenden, sondern ihn besser zu nutzen. Nicht Alignment ist die knappste Ressource moderner Organisationen, sondern Erkenntnis, fasst in der Beek zusammen.

Besonders innovationsgetriebene Firmen in sich schnell verändernden Märkten könnten vom experimentellen Ansatz profitieren





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