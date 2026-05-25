Daria Nikolaewa Jotowa: ESC-Gewinnerin und ihre Botschaft

Daria Nikolaewa Jotowa, die ESC-Gewinnerin, hat ihre Karriere mit viel Kampf und Ehrlichkeit begonnen. Sie hat offen über ihre ADHS-Diagnose gesprochen und ihr Album "ADHDARA" benannte, um zu zeigen, dass Menschen nicht Perfektion lieben, sondern Ehrlichkeit. Mit ihrem Song "Bangaranga" verbindet sie elektronische Popbeats mit traditionellen bulgarischen Elementen und macht damit einen Statement.

In Wien wurde Darina Nikolaewa Jotowa zum Weltstar. Doch wer ist die ESC-Siegerin Daria wirklich, was möchte sie mit ihren Songs bewegen und warum musste sie viel erleiden?

Bis vor einer Woche eigentlich nur der Eurovision Song Contest-Gemeinde bekannt, bewegt Daras Sieg beim Finale in der Wiener Stadthalle inzwischen die (Musik-)Welt. Nicht nur, weil die 27-jährige Powerlady, für viele völlig überraschend, den ersten ESC-Sieg für Bulgarien einholte, sondern auch wegen der Message, die "Nicht einfach einen ESC-Song wollte ich machen", erzählt die Künstlerin, die in ihrer Heimatstadt Gesang studiert hat.

"Ich wollte etwas zeigen, das nach meiner Heimat klingt, aber gleichzeitig modern und frei ist. " Genau das macht "Bangaranga" wohl so besonders. Der Song verbindet elektronische Popbeats mit traditionellen bulgarischen Elementen und orientiert sich am alten Kukeri-Ritual, bei dem maskierte Figuren böse Geister vertreiben sollen. Für Dara war das mehr als nur eine visuelle Idee: "Es geht darum, Angst loszuwerden und laut zu sein.

Jeder Mensch hat Momente, in denen er sich versteckt. ,Bangaranga‘ soll das Gegenteil davon sein.

" Ein Credo, das den Zeitgeist trifft – und Dara nicht nur zum Idol Tausender Teenager werden lässt. Einen Tag nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) ist die bulgarische Sängerin Dara von hunderten Fans in ihrer Heimat empfangen worden. Dara schaffte mit "Bangaranga" das Song Contest Wunder: 1. Sieg für Bulgarien.

Doch der Weg dahin war von Zweifeln geprägt. Die bulgarische Sängerin Dara konnte mit ihrem Hit"Bangaranga" den Sieg beim Eurovision Song Contest in Wien holen. Noch vor dem riesigen Erfolg hatte sie ein Ziel: ein Schnitzel nach dem ESC zu probieren. Doch wie so viele ihrer Kolleg:innen musste die Bulgarin hart für ihren Durchbruch kämpfen.

Ihre wichtige Mentorin ist seit vielen Jahren "No Angels"-Star Lucy Diakovska, die im "Bild"-Interview erzählt, dass Dara vor dem Song Contest in ihrer Heimat Unglaubliches erleiden musste.

"Viele unserer Landsleute waren grausam zu ihr", so Lucy. "Manche haben das Lied sogar als satanisch bezeichnet. " Die "No Angels"-Sängerin stand stets hinter ihr. Lucy war es auch, die Daras Talent sofort erkannte, als sie 2015 bei der TV-Castingshow "The X Factor" antrat und die Jurorin komplett begeisterte.

Damals erreichte Dara "nur" Platz 3, entmutigen ließ sie sich davon jedoch niemals.

"Viele wollten mich verändern", erzählt sie. "Aber ich habe irgendwann verstanden, dass Menschen nicht Perfektion lieben – sondern Ehrlichkeit. " Weshalb sie auch ganz offen über ihre ADHS-Diagnose sprach und sogar ihr Album "ADHDARA" danach benannte. "Früher dachte ich, mit mir stimmt etwas nicht", sagte sie dazu.

"Heute weiß ich: Mein Kopf funktioniert einfach anders – und genau das macht mich kreativ. " Auch auf Social Media zeigt sich die Künstlerin nahbar und präsentiert nicht nur Bühnenlooks und Glamour, sondern auch Nervosität, Zweifel und emotionale Momente. Stark macht Dara auch ihre große Liebe zu dem Pharmakologen Erwin Ivanov, den sie 2025 heiratete.

Auf dem Cover des bulgarischen Magazin "Eva" posierte das Paar damals – Erwin soll es auch gewesen sein, der Dara dazu ermutigte, sich für den ESC zu bewerben. Der Rest ist Song Contest-Geschichte und der Start in eine internationale Karriere.

"Dieser Sieg gehört jedem Menschen, der sich jemals zu anders gefühlt hat", so Dara. Und plötzlich versteht man, warum "Bangaranga" für viele mehr ist als ein Eurovision-Song – es ist ein Statement





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