Dara: Ich wollte den Eurovision Song Contest verlassen, bevor ich den Sieg gewann

Die bulgarische Sängerin Dara hat ihre Erfahrungen mit ADHS und dem Eurovision Song Contest 2026 offenbart. Sie gab an, dass sie kurz vor dem großen Erfolg sogar zweimal den Wettbewerb verlassen wollte, weil die psychische Belastung ihr zu groß wurde.

Mit ihrem Hit 'Bangaranga' hat Dara beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien die Konkurrenz übertrumpft und Bulgarien zum ersten Mal den Sieg eingebracht. Jetzt offenbart die Sängerin, dass sie kurz vor dem großen Erfolg sogar zweimal den Wettbewerb verlassen wollte.

Sie gab an, dass die psychische Belastung ihr zu groß wurde. Als Dara als bulgarische ESC-Kandidatin vorgestellt wurde, reagierte ihr Körper mit Alarm. Sie hatte kürzlich die Diagnose ADHS erhalten und fürchtete, dass der Druck des Wettbewerbs ihre Situation verschlimmern könnte. Der ESC gilt als eine der größten Herausforderungen im Musikgeschäft, mit Millionen von Zuschauern, einem vollgepackten Terminkalender, internationalen Medien und enormer Aufmerksamkeit, die selbst erfahrene Künstler an ihre Grenzen bringen kann.

Schon zu Beginn ihrer Eurovision-Reise dachte Dara daran, alles aufzugeben. Sie gab an, dass sie das erste Mal Nein gesagt hatte, weil es Dinge im Vertrag gab, mit denen sie nicht einverstanden war. Sie hatte das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, als wäre sie nicht gut genug. Der entscheidende Unterschied, der ihre Situation verbesserte, war professionelle Unterstützung.

Nach ihrer ADHS-Diagnose arbeitete Dara intensiv mit einer Therapeutin zusammen. Sie half ihr, sich in Menschenmengen sicher zu fühlen. Atemübungen, Meditation, Zeichnen und Tagebuchschreiben halfen ihr zusätzlich, die Kontrolle zu behalten. Am Ende wurde aus der Angstgeschichte ein echtes Eurovision-Märchen.

Mit einer der deutlichsten Punktedifferenzen der ESC-Geschichte gewann Dara das Finale in Wien und schrieb Musikgeschichte. 2027 findet der Wettbewerb erstmals in Sofia statt





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