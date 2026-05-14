Dänischer Tierschützer sieht großes Tier vor Insel Anholt, Spekulationen um gestrandeten Meeressäuger "Timmy"

Ein Tierschützer hat vor der dänischen Insel Anholt ein großes Tier gesehen, das möglicherweise mit dem gestrandeten Meeressäuger "Timmy" zu tun haben könnte. Die Spekulationen, ob "Timmy" nach seiner aufwendigen Rettungsaktion erneut gestrandet sein könnte, laufen. Derzeit gibt es keine offiziellen Informationen darüber, wie es dem Buckelwal "Timmy" geht.

Vor der dänischen Insel Anholt wurde am Donnerstag ein großes Tier gesichtet, laut einem Experten könnte es sich dabei um einen Buckelwal handeln. Die Spekulationen, ob " Timmy " nach der aufwendigen Rettungsaktion womöglich erneut gestrandet sein könnte, laufen.

Derzeit gibt es keine offiziellen Informationen dazu, wie es Buckelwal "Timmy" geht. Er war von einer privaten Initiative am 2. Mai im Meer ausgesetzt worden. Experten vermuten schon länger, dass der Meeressäuger nicht mehr lebt.

Am Donnerstag wurde nun vor der dänischen Insel Anholt ein Tier gesichtet, das laut dänischen Medien eine gewisse Ähnlichkeit mit "Timmy" haben soll.

"Er ist ziemlich groß", berichtet Morten Abildstrøm, ein Aufseher der dänischen Naturschutzbehörde, wie der dänische Sender TV2 schreibt. "Wenn man ihn mit einem Fernglas betrachtet, kann man erkennen, dass er zehn bis 15 Meter groß ist", sagt Abildstrøm. Er vermutet, dass das gestrandete Tier wegen seiner Größe ein Buckelwal sein könnte und rund 75 Meter vom Land entfernt liegt. Das dänische Boulevardmedium "Ekstra Bladet" schreibt, unter Berufung auf die dänische Umweltschutzbehörde, dass das Tier wohl schon längere Zeit tot sei.

Am Freitag wolle man versuchen, dem Tier eine Gewebeprobe zu entnehmen. In den sozialen Netzwerken kursieren Bilder, die das gestrandete Tier zeigen sollen. Darauf ist zu sehen, dass es eine angegriffene Haut haben soll. Das befeuert die Spekulationen, dass es sich dabei um "Timmy" handeln könnte, denn seine Haut war sichtbar geschädigt.

Ob sich "Timmy" zuletzt überhaupt in der Nähe der Insel Anholt aufgehalten hat, weiß niemand. Der am Meeressäuger befestigte GPS-Sender liefere weiterhin keinerlei Signale zur Ortung, hieß es am Donnerstag von der Privatinitiative zum Transport des Wals. Es gebe keine Daten mehr. Auch dem Umweltministerium des ostdeutschen Bundeslands Mecklenburg-Vorpommerns liegen weiterhin keinerlei Informationen vor, hieß es





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