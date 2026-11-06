Daniel Kehlmanns Roman 'Afrika': Absurde Machtspiele auf der Berliner Kongokonferenz

Der Bestseller-Autor Daniel Kehlmann beleuchtet in seinem neuen Werk die Berliner Kongokonferenz von 1884. Ein Roman über koloniale Banalität, historische Verbrechen und diplomatische Farce.

Der renommierte deutschsprachige Schriftsteller Daniel Kehlmann veröffentlicht seinen neuen Roman mit dem Titel Afrika. Das Werk befasst sich mit der historischen Berliner Kongokonferenz, die in den Jahren 1884 und 1885 stattfand. Kehlmann rückt dabei die banale Unwissenheit und die naive Arroganz der damaligen Machthaber in den Fokus der Erzählung. Im literarischen Mittelpunkt steht der ungeschickte österreichische Legationsrat Gustav Strinetzky, dessen Handlungen die dramatischen Ereignisse dieser Epoche prägen.

Diplomatische Farce vor historischem Hintergrund

Kehlmann selbst bezeichnet sein bisheriges Werk als den lustigsten Roman seiner bisherigen Karriere. Dies steht in einem scharfen Kontrast zum ernsthaften historischen Hintergrund des Themas. Die Berliner Kongokonferenz legte damals die grundlegenden Spielregeln für die Kolonialisierung des afrikanischen Kontinents fest. Als Hauptprofiteur dieser Konferenzen entpuppte sich der belgische König Leopold II. Seine private Gesellschaft wurde im Verlauf der Verhandlungen von mehreren Großmächten anerkannt. Kehlmann bezeichnet die Folgen dieser Privatkolonie im Nachwort als eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Millionen von Menschen in Afrika starben infolge des Ausbeutungssystems dieser privaten Herrschaft.

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Banalität der Mächtigen im literarischen Fokus

Trotz der Tragödie spielt der Kolonialismus selbst kaum eine direkte Rolle in der Handlung des Romans. Kehlmann konzentriert sich auf mächtige Männer, die mit großer Distanz auf den als Kuchen bezeichneten Kontinent blicken. Die Figuren sind vor allem mit sich selbst und ihren privaten Angelegenheiten beschäftigt. Der Autor begründet diese Erzählweise damit, dass die Konferenz so absurd war, dass sie sich nur mit den Mitteln der Komödie oder Farce erzählen lässt. Das Titelblatt des Buches zeigt den Begriff Afrika in blutroter Kurrentschrift, was die Dunkelheit des Themas andeutet.

Kehlmanns Erfolgsrezept und literarischer Ruf

Der 1975 in München geborene und in Wien aufgewachsene Autor hat ein Faible für historische Stoffe und eigenwillige Figuren. Sein Durchbruch gelang 2003 mit Ich und Kaminski. Den weltweiten Sensationserfolg erzielte er 2005 mit Die Vermessung der Welt. Dieses Doppelporträt der Historiker Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt verkaufte sich im deutschsprachigen Raum rund 2,3 Millionen Mal. Kehlmann wurde dadurch zum Shootingstar der modernen Literatur und ist in über vierzig Sprachen übersetzt worden. Parallel zu seiner schriftstellerischen Karriere studierte er Philosophie und begann eine Dissertation über Immanuel Kant.

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Kritik an psychologischer Tiefe und neuer Kontext

International wurde das Buch positiv aufgenommen und landete auf den Top-Ten-Listen der New York Times. Es stand zudem auf der Shortlist für den International Booker Prize. Im englischsprachigen Raum wurde das Werk im Licht der aktuellen US-Kulturpolitik diskutiert. Dort sah man Parallelen dazu, wie weit Künstler einem autoritären System entgegenkommen können. Die deutschsprachige Kritik fiel hingegen skeptischer aus. Viele Rezensenten monierten, dass Kehlmann ein perfekter Handwerker sei, dem es an psychologischer Tiefe mangele. Die NZZ kritisierte eine Virtuosität, die sich beim Virtuossein gerne selbst zuschaut.

Handlung: Zufallsdiplomat und historische Figuren

Im Zentrum der Handlung steht der fiktive Zufallsdiplomat Gustav Strinetzky. Der eigentliche Botschafter meidet die Konferenz, weshalb Strinetzky am diplomatischen Parkett landet. Er spielt widerwillig eine Schlüsselrolle im Ringen um den Kongo. Das Habsburgerreich gewinnt dabei überraschend an Gewicht. Strinetzkys unbeholfene Zitate aus dem Lateinischen werden von den Kontrahenten als raffinierte Strategie missverstanden. Er denkt gleichzeitig an veruntreute Staatsgelder für eine Liebhaberin und eine anrückende Duellforderung. Auch andere historische Figuren kommen nicht gut weg. Otto von Bismarck wirkt cholerisch und paranoid. Henry Morton Stanley fantasiert über Gewalt und vertuscht seine Herkunft als Waisenkind.