Daniel Fellner kritisiert FPÖ-Werbung: Falsche Karten, Bled und verwechselte Flaggenfarben

Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) weist auf grobe Fehler in einer FPÖ-Kampagne hin. Die Werbung zeigt falsche Landesgrenzen, das slowenische Bled und die Usbekische Flagge statt der Kärntner Farben.

Der Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner ( SPÖ) hat eine aktuelle Werbekampagne der FPÖ öffentlich scharf kritisiert. Der Grund für seine heftige Reaktion sind mehrere offensichtliche Fehler in den visuellen Darstellungen, die die Freiheitlichen auf Social-Media-Plattformen verbreitet haben. Fellner erklärte in einem Video auf Facebook, dass er sich normalerweise nicht mit Beiträgen anderer Parteien auseinandersetzt, dieses spezifische Sujet jedoch als zu eklatant wahrnahm, um es unbeantwortet zu lassen.

Grobe Fehler in der FPÖ-Werbekampagne

Das umstrittene Bild wurde angeblich von der FPÖ in Wolfsberg erstellt und über soziale Netzwerke geteilt. Es stellt einen Vergleich zwischen Niederösterreich und Kärnten dar. Laut den Angaben von Fellner stimmt jedoch Vieles an dem offenbar mit künstlicher Intelligenz generierten Werbesujet nicht. Der Landeshauptmann betonte, dass die Ungenauigkeiten in der grafischen Umsetzung die politische Konkurrenz nachhaltig verärgern würden.

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Falsche Landesgrenzen und fehlende Inseldarstellung

Ein zentrales Problem ist die falsche geografische Darstellung der Grenzen. Die Umrisse von Niederösterreich weichen laut Fellner deutlich von der Realität ab. Er vermutet, dass dies die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besonders ärgern wird. Auf der Seite, die Kärnten symbolisieren soll, fanden sich noch gravierendere Fehler, wie der Landeshauptmann ausführt. Die gezeigten Konturen entsprechen keineswegs der tatsächlichen Form Kärntens. Um dies zu beweisen, hielt er eine Schablone mit den korrekten Landesgrenzen über das Werbebild. Zudem zeigt die Grafik eine Insel, die in Kärnten nicht existiert. Bei dem abgebildeten Gewässer handelt es sich nachweislich um Bled in Slowenien, nicht um ein kärntnerisches Biotop.

Vertauschte Flaggenfarben als politischer Fauxpas

Besonders empört reagierte Daniel Fellner jedoch auf die Farbgebung der künftigen Flagge. Die in der Werbung gezeigte Flagge weist die Farben Rot, Gelb und Weiß in einer falschen Anordnung auf. Fellner wies darauf hin, dass dies nicht die Flagge Kärntens ist, sondern der Usbekischen Republik entspricht. Er bezog sich damit auf den Slogan der FPÖ, der eine "Veränderung" unter der Führung der Freiheitlichen anprangert. Der Landeshauptmann kritisierte, dass diese visuellen Fehler die Botschaft der Partei diskreditieren, anstatt sie zu stärken.

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Reaktion der SPÖ auf die fehlerhafte KI-Generierung

Die Kritik des Landeshauptmanns unterstreicht die Risiken des Einsatzes von KI-Tools in der politischen Kommunikation. Wenn grundlegende Fakten wie Landkarten und nationale Symbole falsch dargestellt werden, wirkt das unprofessionell. Fellner nutzte die Gegebenheit, um die Aufmerksamkeit der Wählerschaft auf die mangelnde Sorgfalt seiner politischen Gegner zu lenken. Die SPÖ in Kärnten sieht in diesem Vorfall ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit sorgfältiger Prüfung vor der Veröffentlichung von Wahlmaterialien.

Folgen für die politische Debatte in Österreich

Der Fall wird die politische Diskussion über den Einsatz von KI in Kampagnen weiter befeuern. Experten weisen darauf hin, dass solche Fehler schnell viral gehen und das Image der verantwortlichen Partei nachhaltig schädigen können. Die FPÖ steht nun vor der Aufgabe, die korrigierten Inhalte transparent zu kommunizieren. Für die Wählerschaft bleibt die Frage, ob solche groben Schnitzer Zufall oder Strukturproblem sind. Die SPÖ nutzt die Situation, um eigene Qualitätsstandards in der Aufklärung der Bevölkerung zu betonen.