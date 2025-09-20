Daniel Fellner folgt Peter Kaiser als Kärntner SPÖ-Chef: Pragmatiker mit Hang zum Populismus übernimmt

Daniel Fellner wurde mit großer Mehrheit zum neuen Chef der SPÖ Kärnten gewählt und wird im Frühjahr auch Peter Kaiser als Landeshauptmann ablösen. Der Bericht beleuchtet Fellners politischen Hintergrund, seine Strategie und die Herausforderungen, die vor ihm liegen, darunter die Verhinderung des erneuten Aufstiegs der FPÖ.

Daniel Fellner wurde mit überwältigenden 96,4 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Kärntner SPÖ-Chef gewählt, wodurch er die Nachfolge von Peter Kaiser antritt. Der designierte Landeshauptmann präsentiert sich als bodenständiger Pragmatiker mit einer Neigung zum Populismus, der keine Berührungsängste mit der Freiheitlichen Partei ( FPÖ ) zeigt. Seine Wahl markiert einen bedeutenden Wendepunkt für die Kärntner Sozialdemokratie und eröffnet eine neue Ära in der Landespolitik.

Bei der Parteiversammlung, die von großer Aufmerksamkeit begleitet wurde, präsentierte sich Fellner im blauen Anzug mit Krawatte, was eine bewusste Abkehr von legerer Kleidung darstellte und seinen Anspruch auf die Spitzenposition unterstreicht. Die moderne Selfie-Kultur fand auch in der SPÖ ihren Platz, was die lebendige Atmosphäre der Veranstaltung widerspiegelte. Fellner wird im Frühjahr auch Peter Kaiser als Landeshauptmann ablösen und damit der zehnte Landeshauptmann in Kärnten seit der Zweiten Republik werden, womit er eine lange Tradition fortführt. Seine politische Vision umfasst Themen wie Inflation, einheitliche Netzgebühren in Österreich sowie die Abschaffung von Aufnahmetests für Medizinstudenten, was seine Bereitschaft zeigt, sich für konkrete politische Ziele einzusetzen.\Nach dem triumphalen Ausgang der Wahl stehen Daniel Fellner nun anspruchsvolle Aufgaben bevor. Er muss die Partei, die ihn enthusiastisch gefeiert hat, festigen und auf seine Seite ziehen. Dies erweist sich als komplexer als zunächst angenommen, da die Kärntner SPÖ in der Vergangenheit von internen Konflikten geprägt war, die durch den Erfolg von Peter Kaiser überdeckt wurden. Fellners wichtigste Herausforderung besteht darin, die aufsteigende FPÖ zu stoppen. Die Freiheitlichen waren in Kärnten stets eine bedeutende politische Kraft, besonders zu Zeiten von Jörg Haider. Nach einer Phase des Absturzes, bedingt durch die Hypo Alpe Adria-Krise und Korruptionsskandale, erlebt die FPÖ nun einen erneuten Aufschwung. Fellner, der sich als anderer Politikertyp als sein Vorgänger präsentiert, kennt die Organisation aus dem Effeff und war lange Zeit als Landesgeschäftsführer tätig, was ihm einen strategischen Vorteil verschafft. Seine pragmatische Herangehensweise und sein offener Umgang mit der FPÖ könnten einen Wandel in der politischen Landschaft Kärntens einleiten und gleichzeitig die traditionelle Politik aufbrechen.\Fellners Ansatz zur politischen Führung unterscheidet sich von dem seines Vorgängers Peter Kaiser. Er stammt aus der Region, besuchte die HTL, begann seine Karriere beim Roten Kreuz und stieg dort bis zum Bezirksstellenleiter auf, bevor er in die Landespolitik wechselte. Dieser Hintergrund prägt seinen bodenständigen Politikstil und seine Fähigkeit, die Anliegen der Bevölkerung zu verstehen. Seine offene Haltung gegenüber den Freiheitlichen, wie beispielsweise seine gute Beziehung zu Christian Ragger, deutet auf eine mögliche Koalition hin, die auch als taktisches Manöver zur Stärkung seiner Verhandlungsposition gegenüber der ÖVP dienen könnte. Fellner vertritt eine Linie innerhalb der SPÖ, die versucht, der FPÖ das Wasser abzugraben, indem er teilweise deren Themen aufgreift, wie zum Beispiel ein härterer Kurs in der Asylpolitik. Seine bisherige Arbeit als Landesgeschäftsführer und Landesrat wurde von Kritikern wie Antonia Gössinger, der ehemaligen Chefredakteurin der „Kleinen Zeitung“, gelobt. In den kommenden Monaten wird Fellner die Gelegenheit haben, seine politische Vision zu verwirklichen und die Weichen für die Zukunft Kärntens zu stellen, wenn er im Frühjahr auch das Amt des Landeshauptmanns übernimmt





