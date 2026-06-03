Damjan Kovacevic wechselt von Hartberg zu Eintracht Braunschweig

Der 21-jährige Rechtsverteidiger Damjan Kovacevic verlässt den österreichischen Bundesligisten TSV Hartberg und schließt sich dem deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig an. Kovacevic war im Sommer 2023 von der AKA Vorarlberg nach Hartberg gekommen, wo er zunächst in der Amateurmannschaft spielte, bevor er den Sprung in die Kampfmannschaft schaffte. Für die erste Mannschaft der Hartberger absolvierte er insgesamt 38 Pflichtspiele, erzielte ein Tor und vier Assists. Sein einziges Tor schoss er im letzten Saisonspiel beim historischen ersten Sieg Hartbergs gegen Salzburg, als er in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand traf.

Der österreichische Fußball -Bundesligist TSV Hartberg hat den Abgang von Damjan Kovacevic offiziell bekanntgegeben. Der 21-jährige slowenische U21-Nationalspieler wechselt zum deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig . Kovacevic war im Sommer 2023 von der AKA Vorarlberg zum TSV Hartberg gestoßen.

Nachdem er zunächst in der Amateurmannschaft der Hartberger eingesetzt wurde, gelang ihm der Sprung in die Kampfmannschaft. Insgesamt absolvierte er für die erste Mannschaft 38 Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor und vier Vorlagen gelangen. Besonders in Erinnerung bleiben wird sein einziger Treffer im letzten Saisonspiel, als er beim historischen ersten Sieg Hartbergs gegen Red Bull Salzburg in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand traf. Damit verabschiedet sich Kovacevic nach einer erfolgreichen Zeit in der Steiermark.

Der Transfer nach Braunschweig markiert den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere. Für den TSV Hartberg bedeutet der Abgang des talentierten Rechtsverteidigers einen Verlust, der durch die erfolgreiche Entwicklung des Spielers im Verein jedoch auch positiv betrachtet werden kann. In Braunschweig wird Kovacevic voraussichtlich um einen Stammplatz in der 2. Bundesliga kämpfen.

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