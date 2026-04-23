D4vd wegen Mordes angeklagt: Schockierende Details zur Todesursache des 14-jährigen Mädchens veröffentlicht

Der Musiker D4vd, bekannt durch seinen Hit 'Romantic Homicide', wird des Mordes an der 14-jährigen Celeste beschuldigt. Der Autopsiebericht enthüllt grausame Details zu den Verletzungen und dem Zustand der Leiche, die im Kofferraum eines Teslas gefunden wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm wiederholten sexuellen Missbrauch und die anschließende Ermordung des Mädchens vor.

Der aufstrebende Musiker D4vd , bekannt geworden durch seinen viralen Hit 'Romantic Homicide', befindet sich nun im Zentrum eines erschütternden Mord falls. Die Anklage wegen Mord es, die bereits erhoben wurde, wird durch die nun veröffentlichten Details der offiziellen Todesursache der 14-jährigen Celeste erheblich verschärft.

Der Bericht der Gerichtsmedizin in Los Angeles bestätigt, dass das Mädchen an multiplen, penetrierenden Verletzungen verstorben ist, die eindeutig auf eine Tötung hindeuten. Die Untersuchung ergab zwei Wunden am Rumpf, die durch ihre glatten Ränder auf den Einsatz einer scharfen Waffe schließen lassen. Besonders gravierend ist eine Verletzung im Oberbauch, die eine Länge von etwa zwei Zentimetern und eine Tiefe von fast vier Zentimetern aufweist. Diese Wunde durchdrang die Leber und trug maßgeblich zum Tod des Opfers bei.

Die Autopsie offenbarte jedoch noch weitere erschreckende Details. Dem Bericht zufolge wurden Celeste der linke Ringfinger und der kleine Finger amputiert. Der Zustand der Leiche, die im September 2025 im Kofferraum eines verlassenen Tesla in den Hollywood Hills entdeckt wurde, ist äußerst verstörend. Die Leiche wies einen fortgeschrittenen Verwesungszustand auf, der Kopf war teilweise skelettiert und das linke Auge fehlte.

Der Tesla, der auf D4vd zugelassen war, stand bereits seit mehreren Tagen auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens, was Fragen nach dem Zeitrahmen der Tat und der anschließenden Vertuschung aufwirft. Die Entdeckung der Leiche löste in den Medien und der Öffentlichkeit große Bestürzung aus und lenkte die Aufmerksamkeit auf die dunkle Seite des Ruhms und die Gefahren, denen junge Menschen in der Unterhaltungsindustrie ausgesetzt sein können.

Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, die genauen Umstände des Todes von Celeste zu rekonstruieren und die Beweislage gegen D4vd zu festigen. Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen den Musiker. Ihm wird vorgeworfen, wiederholt sexuelle Handlungen an der Minderjährigen vorgenommen zu haben. Als Celeste angeblich drohte, sein Verhalten öffentlich zu machen, soll er in einem Akt der Verzweiflung und des Versuchs der Vertuschung die Tat begangen und ihre Leiche anschließend zerstückelt haben.

Diese Anschuldigungen, in Verbindung mit den grausamen Details des Autopsieberichts, zeichnen ein erschreckendes Bild der Ereignisse. Die Beweislage, die sich aus der Untersuchung der Leiche, der forensischen Analyse des Fahrzeugs und den Aussagen von Zeugen zusammensetzt, wird nun sorgfältig geprüft, um eine erfolgreiche Verurteilung zu gewährleisten. Der Fall wirft zudem wichtige Fragen nach dem Schutz von Minderjährigen in der Musikindustrie und der Verantwortung von Künstlern gegenüber ihren Fans auf.

Die Ermittlungen werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Behörden alle Aspekte des Falls gründlich untersuchen müssen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und Gerechtigkeit für Celeste zu erreichen. Die öffentliche Anteilnahme ist groß, und viele Menschen fordern eine harte Strafe für den mutmaßlichen Täter





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