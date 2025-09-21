Cyberangriff legt europäische Flughäfen lahm: Flüge fallen aus und verspäten sich

Ein Cyberangriff auf einen Softwaredienstleister führte zu erheblichen Störungen an mehreren europäischen Flughäfen, darunter Brüssel, Berlin, London und Dublin. Flüge wurden annulliert und Verspätungen traten auf. Die Ursache war ein Problem mit dem Check-In- und Boarding-System, das das Unternehmen Collins Aerospace bereitstellt. Experten warnen vor zunehmenden Cyberangriffen auf den Luftverkehrssektor.

Nach einem Cyberangriff auf einen Softwaredienstleister, der Flughäfen bedient, kam es am vergangenen Wochenende an mehreren europäischen Flughäfen zu erheblichen Störungen. Besonders stark betroffen war der Flughafen Brüssel, die Hauptstadt Belgiens, wo zahlreiche Flüge annulliert werden mussten. Auch am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) kam es zu massiven Verspätung en, die Reisende und Flughafen personal gleichermaßen belasteten.

Des Weiteren waren Flughäfen in London und Dublin von den Auswirkungen des Angriffs betroffen, wodurch sich das Chaos über mehrere wichtige europäische Luftfahrtknotenpunkte ausdehnte. Die Probleme hielten auch am Sonntag an, was die bereits bestehenden Schwierigkeiten weiter verschärfte und zu einer Verlängerung der Wartezeiten führte. Die europäische Luftfahrtbehörde Eurocontrol bestätigte Störungen in den IT-Systemen, die im Zusammenhang mit der Passagierabfertigung stehen, was die bereits kritische Lage zusätzlich verdeutlichte und die Notwendigkeit einer raschen Lösung unterstrich. Der BER verwies auf eine technische Störung bei einem europaweit eingesetzten Systemanbieter, wodurch die bereits bestehenden Probleme weiter verstärkt wurden und die Passagiere mit zusätzlichen Unannehmlichkeiten konfrontiert wurden. Diese technischen Ausfälle unterstreichen die wachsende Anfälligkeit der modernen Luftfahrt für Cyberangriffe und die Notwendigkeit, die Sicherheitssysteme kontinuierlich zu verbessern und zu verstärken, um zukünftige Angriffe abzuwehren.\Der Cyberangriff, der die genannten Störungen auslöste, ereignete sich nach Angaben der Brüsseler Flughafenverwaltung bereits am Freitagabend. Er zielte auf die Systeme ab, die für das Einchecken der Passagiere und das Boarding der Flugzeuge zuständig sind. Dies führte dazu, dass das Einchecken manuell an den Schaltern durchgeführt werden musste, was zu erheblichen Verzögerungen und einer Verlängerung der Wartezeiten führte, wodurch sich die bereits angespannte Situation weiter verschärfte. Eurocontrol forderte die Fluggesellschaften auf, bis Montagmorgen die Hälfte ihrer Flüge von und nach Brüssel zu streichen, um die Auswirkungen der Störung zu minimieren und die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten. Im Gegensatz dazu blieben die Auswirkungen am BER vorwiegend auf Verspätungen beschränkt, was zwar ebenfalls zu Unannehmlichkeiten führte, jedoch in geringerem Ausmaß als in Brüssel. Flughäfen in Frankfurt, Hamburg, München und Düsseldorf meldeten keine größeren betrieblichen Probleme, obwohl das internationale Drehkreuz London-Heathrow sowie die irischen Flughäfen Dublin und Cork ebenfalls betroffen waren, was die weitverbreiteten Auswirkungen des Angriffs unterstreicht. Der Flughafen Dublin teilte über den Online-Dienst X mit, dass er geringfügige Auswirkungen durch ein europaweites Softwareproblem verzeichnete, während der Flughafen Heathrow ebenfalls von Verspätungen betroffen war.\In London waren die Auswirkungen weniger dramatisch als in Brüssel, jedoch immer noch spürbar, da die Funktionsfähigkeit des Betriebs durch den Cyberangriff beeinträchtigt wurde. Der Flughafen Heathrow gab ein technisches Problem bei dem Unternehmen Collins Aerospace als Ursache für die Verspätungen an, das Check-In- und Boarding-Systeme für mehrere Fluggesellschaften an zahlreichen Flughäfen weltweit bereitstellt. Das Unternehmen bestätigte eine cyberbedingte Störung einer Software und arbeitet aktiv daran, das Problem zu beheben und die volle Funktionalität für seine Kunden so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Auswirkungen beschränken sich auf die elektronische Kundenabfertigung und die Gepäckabgabe, wodurch die Passagiere mit zusätzlichen Problemen konfrontiert werden. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung im Flugverkehr nehmen Cyberangriffe und technische Ausfälle in den vergangenen Jahren stetig zu. Experten, wie Anita Mendiratta, die für die UNO-Tourismus-Organisation arbeitet, betonen, dass es schwierig ist, die Urheber des jüngsten Angriffs zu identifizieren, da es sich um eine Störung einer Software und nicht um einen gezielten Angriff auf einen bestimmten Flughafen handelt. Ein Bericht des französischen Luft- und Raumfahrtunternehmens Thales aus dem Juni prognostiziert einen Anstieg der Cyberangriffe im Luftverkehrssektor von 600 Prozent zwischen 2024 und 2025. Der Bericht warnt, dass jedes Glied in der Kette anfällig für Angriffe ist, von Fluggesellschaften und Flughäfen bis hin zu Navigationssystemen und Zulieferern, und unterstreicht die Bedeutung des strategisch und wirtschaftlich wichtigen Flugsektors als Hauptziel für Cyberangriffe





