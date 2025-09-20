Cyberangriff legt Check-in-Systeme auf europäischen Flughäfen lahm

Ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister hat die Check-in- und Boarding-Systeme zahlreicher europäischer Flughäfen beeinträchtigt, was zu Verspätungen, Flugausfällen und manuellen Check-in-Verfahren führt. Reisende werden gebeten, sich vor der Anreise über den Status ihres Fluges zu informieren.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der IT-Dienstleister, der die Check-in- und Boarding-Systeme für zahlreiche europäische Flughäfen betreibt, Opfer eines Cyberangriff s. Dieser Vorfall führt zu erheblichen Störungen im Flugverkehr und beeinträchtigt das Reiseerlebnis von tausenden Passagieren. Die Auswirkungen sind weitreichend und betreffen Flughäfen in verschiedenen Ländern, was die Komplexität der Situation verdeutlicht.

Derzeit ist das Einchecken und Boarding für die betroffenen Flüge nur manuell möglich, was zu Verzögerungen und längeren Wartezeiten führt. Flughäfen wie Brussels Airport, London-Heathrow und der Berliner Flughafen BER sind direkt betroffen und haben bereits offizielle Mitteilungen herausgegeben, um die Reisenden zu informieren und zu beraten. Die betroffenen IT-Dienstleister arbeiten mit Nachdruck an der Wiederherstellung der Systeme, um den normalen Flugbetrieb so schnell wie möglich wiederaufzunehmen. Die genauen Hintergründe des Angriffs und die beteiligten Akteure werden derzeit ermittelt, um die Sicherheit der Systeme zu gewährleisten und zukünftige Angriffe zu verhindern.\Die Folgen des Cyberangriffs sind für die Reisenden deutlich spürbar. Passagiere werden dringend gebeten, vor ihrer Anreise zum Flughafen den Status ihres Fluges bei der jeweiligen Fluggesellschaft zu überprüfen. Dies soll unnötige Reisen und überfüllte Terminals vermeiden. Für bestätigte Flüge empfiehlt Brussels Airport, dass Reisende innerhalb des Schengen-Raums zwei Stunden und bei internationalen Verbindungen drei Stunden vor dem geplanten Abflug am Flughafen erscheinen. Es ist ratsam, die aktuellen Informationen über die offiziellen Kanäle des Flughafens zu verfolgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Die Flughäfen bemühen sich um eine transparente Kommunikation und informieren die Öffentlichkeit regelmäßig über den aktuellen Stand der Dinge. Die Fluggesellschaften arbeiten ebenfalls eng mit den Flughäfen zusammen, um die Auswirkungen der Störung zu minimieren und die Passagiere bestmöglich zu unterstützen. Flugausfälle und Verspätungen sind leider unvermeidlich, daher ist es wichtig, die Ruhe zu bewahren und die Anweisungen des Flughafenpersonals zu befolgen. Flughäfen wie Zürich und der EuroAirport Basel-Mülhausen-Freiburg geben an, derzeit nicht betroffen zu sein, was darauf hindeutet, dass die Auswirkungen des Angriffs regional begrenzt sind.\Die Auswirkungen auf den Flugplan sind erheblich. Reisende müssen sich auf Verspätungen und Flugausfälle einstellen. Die genaue Anzahl der betroffenen Flüge und die Dauer der Verzögerungen sind von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich. Die Fluggesellschaften bemühen sich, die Passagiere umzubuchen und Alternativen anzubieten, aber die Kapazitäten sind begrenzt. Die Situation unterstreicht die Anfälligkeit der modernen Luftfahrt für Cyberangriffe und die Notwendigkeit robuster Sicherheitsvorkehrungen. Die Flughäfen und Fluggesellschaften arbeiten eng mit den Behörden zusammen, um die Situation zu bewältigen und die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten. Es ist zu erwarten, dass sich die Lage im Laufe des Tages stabilisiert, aber es ist wichtig, mit weiteren Beeinträchtigungen zu rechnen. Die betroffenen Flughäfen haben Notfallpläne aktiviert, um die Auswirkungen des Angriffs zu minimieren und die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten. Die zuständigen Behörden ermitteln die Ursache des Angriffs und arbeiten an der Identifizierung der Verantwortlichen. Die Ereignisse verdeutlichen die wachsende Bedrohung durch Cyberkriminalität und die Notwendigkeit, die IT-Infrastruktur kritischer Einrichtungen besser zu schützen. Es ist wichtig, die Entwicklung genau zu verfolgen und die Anweisungen der zuständigen Stellen zu befolgen, um die Sicherheit und den reibungslosen Ablauf des Flugverkehrs zu gewährleisten. Die Reisenden werden gebeten, sich auf mögliche Unannehmlichkeiten einzustellen und die Ruhe zu bewahren, da die Flughäfen und Fluggesellschaften mit Hochdruck an der Behebung der Probleme arbeiten





