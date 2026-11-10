Cyberangriff in Frankreich: Iranische Revolutionsgarden im Verdacht

Frankreich macht die iranischen Revolutionsgarden für Cyberangriffe auf rund 700 Supermärkte verantwortlich und droht mit einem Gegenschlag.

Der Cyberangriff auf Kühlanlagen in Frankreich war nach Angaben der Regierung größer als bislang angenommen. Das gemeinsame französische Krisenzentrum sieht die Spur in den Iran, konkret zu den Revolutionsgarden. Aus Wien und Paris werden neue Details zu einer Angriffswelle bekannt, die sich vor knapp einem Monat ereignete.

Hacker manipulierten die Steuerungssysteme von Kühlanlagen in rund 700 Supermärkten und heizten die Anlagen auf. Die Schäden wurden auf mehrere zehn Millionen Euro beziffert. Cyberangriffe auf Europas Infrastruktur gibt es täglich, doch dieser Fall fällt laut Behörden aus dem Rahmen.

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Wie die Hacker die Kühlanlagen in Frankreich manipulierten

Die Angreifer heizten die Kühlanlagen in den Supermärkten auf, wodurch Lebensmittel verdarben. Nach Angaben des Krisenzentrums blieb es jedoch nicht bei verdorbenen Lebensmitteln, denn in 15 Fällen brach zusätzlich Feuer aus.

Auch die Lebensmittelproduktion war betroffen, darunter kleinere Metzgereien, ein Schlachthof und mehrere Verarbeitungsbetriebe. Zudem gerieten Steuerungssysteme kleinerer Wasserkraftwerke ins Visier der Angreifer, wobei die Auswirkungen nach Einschätzung der Behörden begrenzt blieben.

Die französische Regierung bezeichnete die Angriffe als erste Cyberkampagne auf französischem Boden, die ausschließlich auf Sabotage abzielte. Der Grad an Aggressivität wurde von den Behörden als beispiellos eingestuft.

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Revolutionsgarden im Verdacht und französische Gegenmaßnahmen

Das französische Krisenzentrum ist sich inzwischen sicher, dass die Revolutionsgarden hinter dem Angriff stecken. Am Dienstag wurde der iranische Botschafter ins Außenministerium in Paris zitiert.

Außenminister Jean-Noël Barrot kündigte an, auf EU-Sanktionen gegen den Iran zu drängen, und schloss einen Cyber-Gegenschlag nicht aus. Er verwies auf die französische Cyber-Doktrin, die Frankreich eine Vielzahl an Möglichkeiten biete, auch solche, über die man nicht öffentlich spreche.

Barrot spielte damit auf die offensive Cyber-Strategie an, die auch die gezielte Störung gegnerischer Computersysteme vorsieht. Paris verfügt nach Einschätzung von Beobachtern zunehmend über die Mittel dafür, auch wenn Frankreich technisch den USA und Großbritannien noch hinterherhinkt.

Konkret soll die Hackereinheit Shahed Kaveh den Angriff verübt haben, die den Revolutionsgarden untersteht. Die Gruppe tritt unter wechselnden Namen auf, etwa CyberAveng3rs, Soldiers of Solomon, Mr. Soul oder Cyber Isnaad Front.

Nach französischen Erkenntnissen verfügt die Einheit seit mindestens Juni 2024 über Werkzeuge, mit denen sich Steuerungssysteme von Schneider Electric, Siemens und Rockwell gezielt aufspüren und manipulieren lassen. Die Gruppe wurde bereits 2023 durch Angriffe auf den israelischen Steuerungstechnikhersteller Unitronics bekannt.

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Damals wurden in den USA mindestens 34 Steuergeräte von Wasser- und Abwasseranlagen kompromittiert, darunter eines der kommunalen Wasserversorgung von Aliquippa in Pennsylvania.

Indizien, Angriffswelle in Europa und Lage in Österreich

Das Krisenzentrum legte mehrere Indizien vor, die auf die Täter hindeuten. Die Angreifer setzten Techniken ein, die bereits von iranischen Hackern bekannt waren, und das Suchwerkzeug FOFA kam auch bei früheren Angriffen der Gruppe zum Einsatz.

Ermittler fanden zudem Spuren der persischen Sprache in der Angriffs-Infrastruktur. Das den Revolutionsgarden zugerechnete Propagandaportal CyberbanNews berichtete bereits am Tag nach dem Angriff über die Attacke.

Keine drei Wochen nach den Angriffen in Frankreich wurden erneut zahlreiche Kühlanlagen in Europa attackiert, darunter in Belgien, Schweden und Luxemburg. Ob der Iran hinter dieser Angriffswelle steckt, ist bislang ungeklärt.

Österreich ist laut Verfassungsschutzbericht ebenfalls im Visier des Irans. Das Regime lässt die heimische Wirtschaft und die Dissidenten-Szene ausspionieren, wie es im Bericht heißt.

Ähnliche Vorfälle wie in Frankreich seien in Österreich nach Angaben des Innenministeriums gegenüber der Tageszeitung Die Presse nicht gemeldet worden. Erste Erhebungen ließen keine konkrete umfassende Exposition vergleichbarer Geräte in Österreich erkennen, derartige Angriffe seien dennoch grundsätzlich nicht auszuschließen.