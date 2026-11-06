Cyberangriff auf Metzgerei in Bayern: Kühlanlagen manipuliert

Unbekannte Täter manipulierten in Bayern die Kühlanlagen einer Metzgerei auf 150 Grad. Die Polizei ermittelt wegen Computersabotage vor dem Hintergrund internationaler Angriffe auf Kühlsysteme.

Anonyme Cyberangreifer haben in Bayern die Kühlanlagen einer Metzgerei schwer beschädigt, indem sie die Temperaturen künstlich auf bis zu 150 Grad steigerten. Der Angriff erfolgte über die Fernsteuerungssysteme, nachdem sich die Täter Zugang zu den Überwachungsanlagen verschafft und insgesamt 30 Regler manipuliert hatten. Zehn Kühlräume waren vom Schaden betroffen, während fünfzehn Räume verschont blieben.

Detailierte Abläufe und Entdeckung des Angriffs

Der koordinierte Angriff begann gegen 3 Uhr nachts, kurz bevor die Mitarbeiter der Metzgerei ihre Frühschicht antreten sollten. Als die Belegschaft die extrem hohen Temperaturen bemerkte, alarmierten sie sofort den Inhaber Charly Witt. Die Polizei Augsburg vermeldete in einer offiziellen Aussendung, dass die Temperaturen in den betroffenen Räumen Werte von bis zu 150 Grad erreichten. Charly Witt schilderte der Nachrichtenplattform News5, dass es in den Räumen anfing, alles zu knistern und zu knacken.

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Dank der zeitnahen Entdeckung durch das Personal konnte ein katastrophaler Schaden verhindert werden. Die Mitarbeiter handelten schnell und leerten die betroffenen Kühlräume. Die verderbliche Ware wurde kurzfristig auf Lkw verladen und in andere, intakte Kühlräume umgelagert, um den Verlust auf ein Minimum zu beschränken. Der Inhaber bewertete die rechtzeitige Intervention als entscheidend, um die Existenz des Betriebs zu sichern.

Ermittlungen und juristische Einordnung

Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mehrere schwere Delikte. Den Tätern werden Datenveränderung, Computersabotage und Sachbeschädigung zur Last gelegt. Es handelt sich bei diesem Vorfall offensichtlich nicht um einen isolierten Einzelfall, da ähnliche Attacken auf Kühlsysteme in anderen europäischen Ländern gemeldet wurden.

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Neben Deutschland waren in der Schweiz, Frankreich, Belgien, Schweden, Estland, Italien und Irland vergleichbare Angriffe auf Kühltechniken bekannt. Im Gegensatz dazu sind in Österreich laut dem Bundesamt für Cybersicherheit bisher keine derartigen Vorfälle dokumentiert. Dennoch wird die Sicherheitslage dort laufend beobachtet, um auf potenzielle Bedrohungen vorbereitet zu sein.

Auswirkungen auf Handel und IT-Sicherheitskonzepte

Die Vorfälle führen zu spürbaren Veränderungen in der IT-Sicherheitsstrategie des Handels. Heimische Supermarktketten wie Billa und Hofer rüsten ihre IT-Infrastruktur aktuell massiv auf, um sich gegen solche Cyberbedrohungen zu wappnen. Die Kriminalpolizei empfiehlt Unternehmen dringend, ihre Hard- und Software regelmäßig zu aktualisieren und die IT-Infrastruktur von qualifiziertem Fachpersonal warten zu lassen.

Zur Stärkung der Sicherheit sollten Benutzerkonten und Zugänge mit starken, individuellen Passwörtern geschützt werden. Die Einrichtung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung wird als essenziell angesehen. Externe Zugriffe und Fernzugriffe sollten zudem auf das notwendige Maß beschränkt und ausreichend abgesichert werden, um unbefugten Zugriff zu erschweren.

Prävention und finanzielle Folgen des Vorfalls

Neben technischen Maßnahmen rät die Polizei zu regelmäßigen Datensicherungen, die getrennt vom Netzwerk aufbewahrt werden. Die Schulung der Beschäftigten im Umgang mit Phishing-Mails, verdächtigen Anhängen und anderen Angriffsmethoden ist ein weiterer wichtiger Baustein der Prävention. Unternehmen sollten zudem ein Notfallkonzept mit den unmittelbar notwendigen Maßnahmen und wichtigen Ansprechpartnern erstellen, um im Ernstfall schnell reagieren zu können.

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Der konkrete finanzielle Schaden für die betroffene Metzgerei wird vom Inhaber Charly Witt auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich beziffert. Diese Kalkulation umfasst lediglich die Kosten für Ersatzteile und Reparaturen sowie den Wert der vernichteten Ware. Ein weiterer Tag früher hätte der Angriff wahrscheinlich dazu geführt, dass die gesamte Metzgerei abgebrannt wäre, wie Witt betonte. Die Gefahr der Explosion oder des Brandes durch die künstlich erzeugte Überhitzung war somit akutes Risiko, das durch die schnelle Reaktion der Belegschaft abgewendet wurde.