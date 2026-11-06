Cyberangriff auf Kühltechnik in Österreich: Gefahr für Supermärkte und Blutspendedienste

Ein Hackerangriff auf Fleischhauer in Österreich zeigt systemische Schwächen. IT-Experte Roth warnt vor organisierten Tätergruppen und kritischer Infrastruktur. Details zu Schäden und Gegenmaßnahmen.

Eine massive Cyberattacke hat kürzlich auch Fleischhauer in Österreich zum Stillstand gebracht. Bisher waren derartige Vorfälle in der Region nicht bekannt, doch der Experte Roth betont, dass dies nicht bedeutet, alle Systeme seien sicher. Die Bedrohungslage in Österreich ist real und akut, wie die jüngsten internationalen Vorfälle belegen. Die Sicherheit kritischer Infrastrukturen und des Lebensmitteleinzelhandels steht unter großem Druck.

Globale Ausweitung der Cyberangriffe

Die Gefahr zeigt sich deutlich an jüngsten Ereignissen in Europa, die auf eine steigende Professionalität der Angreifer hindeuten. Im Oktober waren bereits Hunderte Supermärkte in Frankreich von den Attacken betroffen. Anfang November kamen Berichte über manipulierte Kühlanlagen aus weiteren europäischen Ländern hinzu. Die Angreifer manipulierte dabei die eingestellten Temperaturen auf bis zu 50 Grad Celsius, was zu massiven Warenverlusten führte. Die Identität der Täter und die Zusammenhänge der einzelnen Fälle sind bislang ungeklärt.

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Trojanisches Pferd über Dienstleister

Die Angriffe beschränken sich nicht nur auf den Lebensmittelhandel, sondern treffen auch lebenswichtige Versorgungseinrichtungen. In Frankreich wurden Einrichtungen des nationalen Blutspendedienstes zum Ziel. Über einen Cyberangriff auf einen Kältetechnik-Dienstleister wurden die Temperatur- und Abtaugrenzwerte von Kühlkammern auf extrem hohe Werte gesetzt. In diesen Anlagen lagern Plasmabeutel, die für Transfusionen und zur Herstellung von Medikamenten benötigt werden. Der Vorfall wurde rechtzeitig entdeckt, Mitarbeiter brachten die Blutprodukte in andere Lagerräume.

Organisierte Tätergruppen und Staatsakteure

Roth geht davon aus, dass hinter den Angriffen keine kleine Hackergruppe steckt. Es handelt sich um eine größere und gut organisierte Tätergruppe, die sich genau abstimmt, wo und wann zugeschlagen wird, wie man den größten Schaden anrichtet und die meiste mediale Aufmerksamkeit bekommt. Auch eine staatlich organisierte Gruppe, die gezielt kritische Infrastruktur angreift, hält Roth für möglich. Erpresserschreiben oder finanzielle Forderungen gibt es bisher nicht.

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Versteckte Angriffe und hohe Modernisierungskosten

Es sei sogar möglich, dass Angreifer bereits in heimische Netzwerke eingedrungen sind, ohne bisher entdeckt worden zu sein. Hackerangriffe verlaufen immer gleich, erklärt Roth. Cyberkriminelle würden oft versuchen, über längere Zeit unbemerkt in fremden Netzwerken zu bleiben, um weiter die Lücken auszunutzen. Nur so könne man den Schaden maximieren. Ein Angriff könne deshalb erst zu einem späteren Zeitpunkt sichtbar werden. Große Supermarktketten hätten zwar bereits Schutzmaßnahmen ergriffen und Sicherheitsupdates durchgeführt. Dennoch gebe es weiterhin Schwachstellen. Ein Problem: Viele technische Anlagen lassen sich nicht kurzfristig austauschen. Eine umfassende Modernisierung ist zudem mit hohen Kosten verbunden.

Umfassende IT-Sicherheitsstrategie gefordert

Die Gefahr betrifft nicht nur Kühlanlagen. Grundsätzlich kann jedes Gerät und jede technische Schnittstelle, die mit dem Internet verbunden ist, zum Angriffsziel werden. Zusätzlich könnte der Einsatz künstlicher Intelligenz künftige Cyberattacken noch komplexer machen. Deshalb seien auch kleinere Unternehmen gefordert, ihre Systeme besser abzusichern. Mit einem Rückgang der Bedrohung rechnet der WKÖ-Vertreter nicht. Dass die Attacken weniger werden ist gleich null, warnt Roth. Der Experte fordert Unternehmen auf, ihre IT-Sicherheit zu überprüfen und mögliche offene Lücken rechtzeitig zu schließen. Dazu empfiehlt er regelmäßige Sicherheitsupdates, Schulungen für Mitarbeiter und die Unterstützung durch externe Fachleute. Wenn ein Experte eine Schwachstelle schnell findet, dann auch die Hacker.