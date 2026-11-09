Cyberangriff auf Kühlanlagen: Frankreich macht iranische Revolutionsgarden verantwortlich

Frankreich macht die iranischen Revolutionsgarden für einen Cyberangriff auf Supermarkt-Kühlanlagen verantwortlich und kündigt EU-Sanktionen an.

Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot hat am Montag die iranischen Revolutionsgarden für einen Cyberangriff auf Supermarkt-Kühlanlagen in Frankreich verantwortlich gemacht. Die Pariser Staatsanwaltschaft beantragte internationale Haftbefehle gegen den Anführer der Cyber-Einheit Schahid Kaweh und seine beiden Stellvertreter. Die Einheit gehört nach Angaben der Behörden zu den Revolutionsgarden.

Barrot kündigte Konsequenzen für den Iran an. Der iranische Botschafter wurde ins französische Außenministerium einbestellt, und nach Barrots Worten wird es EU-Sanktionen gegen das Land geben.

Also read Frankreich beteiligt sich an Ukraine-Friedensgesprächen in Abu Dhabi

Ermittler finden Hinweise auf Iran

Die Ermittler stießen nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft auf eine Vorgehensweise, die für Schahid Kaweh typisch ist. Zudem nutzten die Angreifer die persische Sprache und IP-Adressen, die auf Geräte im Iran hindeuteten.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft wurden die mutmaßlichen Hackerangriffe begangen, um einer ausländischen Macht zu dienen, in diesem Fall dem Iran. Die Angaben beruhen auf den bisherigen Ermittlungsergebnissen, eine gerichtliche Feststellung der Schuld liegt damit noch nicht vor.

Advertisement

Kühlanlagen in Hunderten Filialen ausgefallen

Beim Angriff am 11. Oktober wurden die Temperaturregler von Kühlanlagen in Hunderten von Einrichtungen außer Kraft gesetzt. In einigen Fällen wurde die Temperatur so hochgedreht, dass die Geräte Feuer fingen.

Mitarbeiter von Supermärkten warfen kistenweise verdorbenes Fleisch und geschmolzenes Eis weg. Ein französischer Supermarktbetreiber schätzte die landesweiten Gesamtkosten auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Im laufenden Monat folgte eine zweite Angriffswelle, die mehr als 100 Einrichtungen in ganz Europa traf. Auch Kühlschränke französischer Blutbanken waren betroffen, sodass Mitarbeiter einen Teil der Blutkonserven in andere Kühleinheiten umlagern mussten.

Pentagon prüft Vorfälle in den USA

Den Angriffen in Europa ging mindestens ein ähnlicher Vorfall in den Vereinigten Staaten voraus. Im August fielen in mindestens sechs Supermärkten auf US-Militärstützpunkten die Kühlanlagen aus.

Advertisement

Ermittler des Pentagons behandeln die Störungen als mutmaßlichen Cyberangriff und arbeiten nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters mit den französischen Behörden zusammen. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, das Pentagon verdächtige den Iran, die Untersuchung sei jedoch noch nicht abgeschlossen.

Das US-Verteidigungsministerium erklärte am Montag, es sei sich der Spekulationen über einen möglichen Cyber-Vorfall bewusst, könne aus Sicherheitsgründen aber keine weiteren Kommentare abgeben. Die Angriffe gelten als eine der folgenreichsten Cyberattacken im Krieg mit dem Iran, der seit Februar andauert.

Der Konflikt ist von vereinzelten mutmaßlichen Cyber-Störungen geprägt. Dazu gehörten Störungen des Nahverkehrssystems von Los Angeles im März, von US-Wasseraufbereitungsanlagen im Juli und von Schiffen auf dem Weg in die USA im August. Der Iran weist regelmäßig Vorwürfe zurück, Cyber-Angriffe verübt zu haben.