Cyberangriff auf IT-Dienstleister verursacht weiterhin Flugstörungen in Europa

Ein Cyberangriff auf den IT-Dienstleister Collins Aerospace führt an mehreren europäischen Flughäfen zu anhaltenden Flugstörungen. Passagiere müssen sich auch am Sonntag auf Verspätungen und Annullierungen einstellen. Besonders betroffen sind Flughäfen in Berlin, Brüssel, Dublin und London Heathrow.

Nach einem Cyberangriff auf den IT-Dienstleister Collins Aerospace müssen sich Reisende an mehreren europäischen Flughäfen auch am Sonntag auf anhaltende Beeinträchtigungen einstellen. Bereits am Samstag kam es aufgrund des Vorfalls zu erheblichen Verzögerungen, langen Warteschlangen und Flugausfällen, die den Reiseverkehr empfindlich störten. Der Flughafen Wien-Schwechat, wie auch andere große deutsche Flughäfen, waren nach bisherigen Erkenntnissen nicht direkt von dem Angriff betroffen.

Der Cyberangriff, der am Freitagabend stattfand, zielte auf den US-amerikanischen IT-Dienstleister Collins Aerospace ab, der für die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen an zahlreichen Flughäfen zuständig ist. Betroffen von den Auswirkungen des Angriffs waren insbesondere die Flughäfen Berlin, Brüssel, Dublin und London Heathrow, wie die europäische Flugsicherungs-Dachorganisation Eurocontrol auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte. Der Berliner Flughafen reagierte auf die Störung mit der Trennung der Verbindung zu den betroffenen Systemen, um weitere Schäden zu verhindern und die Sicherheit zu gewährleisten. Collins Aerospace bestätigte gegenüber der dpa eine cyberbedingte Störung, ohne detaillierte Angaben zur Art des Angriffs oder dessen Auswirkungen zu machen. Das Unternehmen ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnologie und entwickelt eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Komponenten für die Luftfahrtindustrie sowie Systeme für militärische Anwendungen, wie auf der Unternehmenshomepage angegeben wird. Die genaue Dauer der Einschränkungen am Berliner Flughafen war zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch unklar. Auf der Internetseite des Flughafens wurden Reisende in der Nacht auf Sonntag durch ein Laufband über „längere Wartezeiten aufgrund einer technischen Störung“ informiert. Der Online-Check-in funktionierte weiterhin, jedoch wurden Passagiere dazu angehalten, die Self-Check-in-Automaten in den Terminals zu nutzen, um sich selbst einzuchecken und das Gepäck aufzugeben. Diese Option war jedoch für Personen mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Sperrgepäck nicht verfügbar, die weiterhin die traditionellen Schalter nutzen mussten, was die ohnehin schon angespannte Situation zusätzlich erschwerte. Die Reaktionen auf den Cyberangriff verdeutlichen die wachsende Abhängigkeit der Luftfahrtindustrie von IT-Systemen und die potenziellen Auswirkungen von Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen. Die Behörden und betroffenen Unternehmen arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung und der Wiederherstellung des regulären Betriebs. Es ist zu erwarten, dass sich die Situation in den kommenden Stunden und Tagen weiterentwickeln wird, und Reisende werden weiterhin gebeten, sich regelmäßig über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren und gegebenenfalls alternative Reiserouten in Betracht zu ziehen.\Die Folgen des Cyberangriffs auf Collins Aerospace zeigen die zunehmende Verwundbarkeit von Infrastrukturen, die für den reibungslosen Ablauf des globalen Reiseverkehrs unerlässlich sind. Die Vorfälle unterstreichen die Notwendigkeit robuster Sicherheitsmaßnahmen und der kontinuierlichen Investition in Cyber-Abwehrstrategien, um die Sicherheit von Passagieren und die Kontinuität des Flugbetriebs zu gewährleisten. Die Verantwortlichen müssen aus diesen Erfahrungen lernen, um künftige Angriffe besser abwehren und die Auswirkungen minimieren zu können. Dies beinhaltet sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen, wie die Implementierung verbesserter Sicherheitsarchitekturen, die regelmäßige Durchführung von Sicherheitsaudits und die Schulung von Mitarbeitern in den Bereichen Cybersecurity und Krisenmanagement. Die rasche Reaktion des Berliner Flughafens und die Trennung von den betroffenen Systemen verdeutlichen die Bedeutung präventiver Maßnahmen und der Fähigkeit, im Notfall schnell und effektiv zu handeln. Die Zusammenarbeit zwischen Flughäfen, Fluggesellschaften, IT-Dienstleistern und Sicherheitsbehörden ist von entscheidender Bedeutung, um die Risiken durch Cyberangriffe zu minimieren und die Widerstandsfähigkeit des Luftverkehrs zu erhöhen. Die Untersuchung der Hintergründe des Angriffs und die Aufarbeitung der entstandenen Schäden werden wichtige Erkenntnisse liefern, die dazu beitragen können, zukünftige Angriffe zu verhindern und die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten. Die fortlaufende Entwicklung der Bedrohungen im Cyberraum erfordert eine ständige Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen und eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. \Der Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit, die Resilienz des Luftverkehrs zu stärken und die Abhängigkeit von einzelnen IT-Dienstleistern zu reduzieren. Die Diversifizierung der IT-Infrastruktur und die Entwicklung von Ausweichlösungen können dazu beitragen, die Auswirkungen von Cyberangriffen zu minimieren und den Flugbetrieb auch in Krisensituationen aufrechtzuerhalten. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, wie wichtig es ist, die Sicherheit im Luftverkehr kontinuierlich zu verbessern und auf neue Bedrohungen angemessen zu reagieren. Die betroffenen Flughäfen arbeiten mit Hochdruck daran, die Beeinträchtigungen so schnell wie möglich zu beheben und den normalen Flugbetrieb wiederherzustellen. Reisende werden gebeten, sich weiterhin über die aktuellen Flugzeiten und mögliche Verspätungen zu informieren. Es ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen des Cyberangriffs noch einige Zeit spürbar sein werden und Reisende sich auf weitere Unannehmlichkeiten einstellen müssen. Die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Parteien, die transparente Kommunikation und die Bereitstellung aktueller Informationen für die Passagiere sind von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen des Angriffs zu minimieren und das Vertrauen der Reisenden in die Sicherheit des Luftverkehrs wiederherzustellen





DiePressecom / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Cyberangriff Flughafen Flugstörung Collins Aerospace Luftfahrt

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Demirovic führt VfB Stuttgart zum Sieg gegen St. PauliErmedin Demirovic ebnete dem VfB Stuttgart mit einem Tor und einer Vorlage den Weg zum Sieg gegen den FC St. Pauli. Trotz vergebener Elfmeter und weiterer Chancen sicherten die Stuttgarter einen verdienten 2:0-Heimsieg.

Weiterlesen »

Cyberangriff legt Check-in-Systeme auf europäischen Flughäfen lahmEin Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister hat die Check-in- und Boarding-Systeme zahlreicher europäischer Flughäfen beeinträchtigt, was zu Verspätungen, Flugausfällen und manuellen Check-in-Verfahren führt. Reisende werden gebeten, sich vor der Anreise über den Status ihres Fluges zu informieren.

Weiterlesen »

Cyberangriff auf Brüsseler Flughafen: Flugbetrieb durch Attacke beeinträchtigtEin Cyberangriff auf den Flughafen Brüssel hat zu erheblichen Störungen des Flugbetriebs geführt. Der Angriff zielte auf den Dienstleister für Check-in- und Boarding-Systeme. Mehrere europäische Flughäfen sind betroffen. Passagiere werden gebeten, sich über Flugverspätungen zu informieren und mehr Zeit einzuplanen.

Weiterlesen »

Technische Probleme und Cyberangriffe beeinträchtigen europäische FlughäfenMehrere europäische Flughäfen kämpfen derzeit mit technischen Problemen und Cyberangriffen, die zu Verspätungen und Flugausfällen führen. Betroffen sind unter anderem Flughäfen in Berlin-Brandenburg, London-Heathrow und Brüssel.

Weiterlesen »

Erneuter Vulkanausbruch auf Lewotobi Laki-Laki: Aschewolke erreicht sechs Kilometer HöheDer Vulkan Lewotobi Laki-Laki in Indonesien ist erneut ausgebrochen und hat eine Aschewolke bis zu sechs Kilometer hoch in den Himmel geschleudert. Die Behörden warnen vor Schlammlawinen und haben den Flughafen in Maumere geschlossen. Der Flugbetrieb auf Bali ist derzeit nicht betroffen.

Weiterlesen »

Geld zurück ohne Rückgabe - Amazon führt ab sofort neue Regelung bei Retouren einAmazon Rückgabe: Neue Option 'Geld zurück ohne Retoure' spart Zeit und Aufwand, reduziert Emissionen und wird aktuell in Österreich getestet.

Weiterlesen »