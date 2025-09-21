Cyberangriff auf Flughafen-Dienstleister: Einschränkungen für Passagiere in Europa

Ein Cyberangriff auf den IT-Dienstleister Collins Aerospace führt an mehreren europäischen Flughäfen zu Einschränkungen für Passagiere. Es kommt zu Verspätungen, langen Wartezeiten und Flugausfällen.

Nach einem Cyberangriff auf den IT-Dienstleister Collins Aerospace , einem Unternehmen, das Dienstleistungen für Flughäfen erbringt, müssen sich Passagiere an mehreren europäischen Flughäfen auch weiterhin auf Einschränkungen einstellen. Diese Probleme, die bereits am Samstag zu erheblichen Verzögerungen, langen Warteschlangen und Flugausfällen führten, scheinen auch am Sonntag anzuhalten.

Betroffen sind Flughäfen wie Berlin, Brüssel, Dublin und London Heathrow, während der Flughafen Wien-Schwechat nach eigenen Angaben von dem Vorfall verschont blieb. Der Cyberangriff, der am Freitagabend stattfand, beeinträchtigte die Passagierabfertigung und führte zu erheblichen Unannehmlichkeiten für Reisende. Die genauen Hintergründe des Angriffs und das Ausmaß der Schäden werden derzeit untersucht.\Der Berliner Flughafen reagierte auf den Vorfall, indem er die Verbindungen zu den betroffenen Systemen kappte. Dies geschah, um weitere Schäden zu verhindern und die Sicherheit zu gewährleisten. Das US-amerikanische Unternehmen Collins Aerospace bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur eine cyberbedingte Störung an einigen Flughäfen. Collins Aerospace ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das in verschiedenen Bereichen der Luft- und Raumfahrttechnologie aktiv ist, darunter die Herstellung von Komponenten für die Luftfahrtindustrie sowie die Entwicklung von Systemen für militärische Anwendungen. Die genaue Dauer der Einschränkungen am Berliner Flughafen ist derzeit noch unklar. Auf der Internetseite des Flughafens wurden Passagiere in der Nacht auf Sonntag über „längere Wartezeiten“ informiert. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Online-Check-in weiterhin funktioniere und Reisende ermutigt, die Automaten in den Terminals zu nutzen, um selbstständig einzuchecken und Gepäck aufzugeben. Allerdings wird diese Option für Personen mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Sperrgepäck nicht angeboten, da diese weiterhin auf die Schalter angewiesen sind. Die Situation verdeutlicht die zunehmende Anfälligkeit der kritischen Infrastruktur für Cyberangriffe und die potenziellen Auswirkungen auf den Alltag.\Die Flugsicherungs-Dachorganisation Eurocontrol teilte auf Anfrage der dpa mit, dass die Flughäfen Berlin, Brüssel, Dublin und London Heathrow von den Problemen betroffen seien. Dies unterstreicht die weitreichenden Auswirkungen des Angriffs auf das europäische Luftverkehrsnetz. Die genauen Ursachen des Cyberangriffs und die Angreifer sind noch unbekannt. Es wird vermutet, dass der Angriff weitreichende Folgen für die betroffenen Flughäfen und das Unternehmen haben könnte. Die Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, die Situation zu analysieren, die Schäden zu beheben und die Sicherheit der Systeme zu gewährleisten. Die betroffenen Passagiere wurden aufgefordert, sich regelmäßig über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren und gegebenenfalls ihre Flüge umzubuchen. Die gesamte Branche ist alarmiert und bemüht sich um eine Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen, um zukünftige Angriffe zu verhindern. Die Reaktion auf den Vorfall zeigt die Notwendigkeit, die Cybersicherheit in der Luftfahrtindustrie weiter zu stärken und die Widerstandsfähigkeit der kritischen Infrastruktur zu erhöhen





