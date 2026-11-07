Cyberangriff auf Casinos Austria: 150.000 Kundendaten gestohlen

Cyberangriff bei Casinos Austria: Unbekannte erbeuteten Daten von 150.000 Kunden über externen Dienstleister. Bankdaten blieben sicher, Warnung vor Phishing.

Die Casinos Austria haben Anfang der Woche einen schwerwiegenden Sicherheitsvorfall bekannt gegeben, der die digitalen Infrastrukturen des Unternehmens betroffen hat. Ein Cyberangriff führte dazu, dass Unbekannte Zugang zum Webshop erhielten und dabei rund 150.000 Datensätze von Kundinnen und Kunden abgriffen. Der Bericht des ORF bestätigt, dass die Schwachstelle nun behoben wurde, doch die Auswirkungen des Einbruchs halten an.

Durch externe Schwachstelle erbeutet

Der Sicherheitsvorfall trat auf, weil die Angreifer über das System eines externen Dienstleisters Zugang zum Webshop der Casinos Austria erhielten. Diese Sicherheitslücke wurde in der Folge geschlossen, um einen weiteren Datenabfluss zu verhindern. Die Casinos Austria weisen jedoch darauf hin, dass Bank- oder Kreditkartendaten von dem Vorfall nicht betroffen waren, da solche sensiblen finanziellen Informationen nicht auf den Servern gespeichert werden.

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Umfang der gestohlenen Informationen

Die genauen Kategorien der gestohlenen Daten befinden sich derzeit noch in der Analyse. Potenziell betroffen sind personenbezogene Informationen wie Vor- und Nachname, E-Mail-Adressen sowie historische Bestellungsdaten und Gutscheincodes. Diese Informationen könnten nun zu gezielten Phishing-Versuchen oder für Identitätsbetrug genutzt werden, indem Bestellungen auf den Namen der betroffenen Personen getätigt werden.

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Warnungen und Präventionsmaßnahmen

In einer E-Mail an die betroffenen Kunden warnen die Casinos Austria ausdrücklich vor unerwarteten Nachrichten. Die Kunden sollten keinesfalls auf Links oder Anhänge klicken, die in verdächtigen E-Mails enthalten sein könnten. Zudem wird eindringlich empfohlen, niemals Passwörter oder Kreditkartendaten über solche Kanäle preiszugeben, um weiteren Identitätsbetrug zu verhindern.

Ermittlungen und zukünftige Schritte

Die Ermittlungen zur Identifizierung der hinter dem Hackerangriff stehenden Täter laufen derzeit. Die Casinos Austria bitten die Öffentlichkeit um Geduld, während die Sicherheitsbehörden versuchen, die Quellen des Angriffs zu lokalisieren. Die Unternehmen haben zusätzlich ihre internen Sicherheitsprotokolle überprüft, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft auszuschließen.