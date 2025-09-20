Cyberangriff auf Brüsseler Flughafen: Flugbetrieb durch Attacke beeinträchtigt

Ein Cyberangriff auf den Flughafen Brüssel hat zu erheblichen Störungen des Flugbetriebs geführt. Der Angriff zielte auf den Dienstleister für Check-in- und Boarding-Systeme. Mehrere europäische Flughäfen sind betroffen. Passagiere werden gebeten, sich über Flugverspätungen zu informieren und mehr Zeit einzuplanen.

Der Flughafen Brüssel sieht sich mit den Konsequenzen eines Cyberangriff s konfrontiert, der am Freitagabend den Dienstleister für die Check-in- und Boarding-Systeme traf. Dies führte zu erheblichen Störungen des Flugbetrieb s, wie die Flughafenverwaltung mitteilte. Die Auswirkungen des Angriffs sind weitreichend, da mehrere europäische Flughäfen betroffen sind.

Die Situation erfordert Notfallmaßnahmen, um den Flugverkehr aufrechtzuerhalten, wobei derzeit nur manuelles Einchecken und Boarding möglich sind. Diese Einschränkungen werden voraussichtlich zu Verspätungen und Flugausfällen führen, was Passagiere dazu veranlasst, sich über den Status ihres Fluges zu informieren und ausreichend Zeit für die Abwicklung am Flughafen einzuplanen.\Der Cyberangriff auf den Brüsseler Flughafen hat auch Auswirkungen auf andere europäische Flughäfen. Der Berliner Flughafen BER meldete ebenfalls Verspätungen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen. Auch der Londoner Flughafen Heathrow gab bekannt, dass ein Drittanbieter, der für die Check-in- und Boarding-Systeme mehrerer Fluggesellschaften zuständig ist, mit einem technischen Problem zu kämpfen hat. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Flughafen Wien-Schwechat keine Beeinträchtigungen. Flughafensprecher Peter Kleemann betonte am Samstagmorgen, dass keine derartigen Vorkommnisse gemeldet wurden. Ebenso gaben die deutschen Flughäfen Frankfurt und Hamburg bekannt, nicht betroffen zu sein und ihren Betrieb ohne Einschränkungen fortzusetzen. Die rasche Reaktion und die Bemühungen zur Schadensbegrenzung durch die betroffenen Flughäfen sind entscheidend, um die Auswirkungen auf die Reisenden zu minimieren und den normalen Flugbetrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Ursachen des Cyberangriffs und die genaue Schadenshöhe werden derzeit untersucht.\Die Bemühungen zur Behebung des Problems konzentrieren sich auf die rasche Wiederherstellung der betroffenen Systeme. Der Dienstleister in Brüssel arbeitet mit Hochdruck an der Lösung des Problems, um die automatisierten Prozesse für Check-in und Boarding so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Passagiere werden dringend gebeten, sich vor ihrer Anreise zum Flughafen über ihren Flugstatus bei ihrer Fluggesellschaft zu informieren, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden und sich auf mögliche Änderungen vorzubereiten. Zudem wird empfohlen, ausreichend Zeit für die notwendigen manuellen Abwicklungen am Flughafen einzuplanen. Diese Vorsichtsmaßnahmen sind essentiell, um die Unannehmlichkeiten für die Reisenden zu minimieren und einen reibungslosen Ablauf des Flugbetriebs zu gewährleisten, während die Experten die Sicherheitslücken schließen und die Infrastruktur vor weiteren Angriffen schützen. Die Zusammenarbeit zwischen den Flughäfen, den Fluggesellschaften und den IT-Experten ist entscheidend, um die Folgen des Cyberangriffs zu bewältigen und die Sicherheit der Passagiere und des Flugbetriebs zu gewährleisten. Die fortlaufende Entwicklung der digitalen Bedrohungen erfordert eine ständige Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen und eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten





DiePressecom / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Cyberangriff Flughafen Brüssel Flugbetrieb Verspätungen Sicherheit

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach Silvio Berlusconi soll es bald auch einen Flughafen für Giorgio Armani gebenDer Designer nutzte die italienische Insel Pantelleria als Rückzugsort.

Weiterlesen »

Wizz Air und Ryanair ziehen aus Wien ab: Experten sehen Lage entspanntTrotz des Rückzugs von Wizz Air und Ryanair aus Wien sehe sich der Flughafen Wien-Schwechat entspannt. Experten erwarten keine gravierenden Konsequenzen für die Passagierzahlen, da das Angebot konstant hochwertig sei. Kritische Stimmen werden laut bezüglich der hohen Abgaben auf Flugreisen in Österreich.

Weiterlesen »

Sechs Luchse streifen durch Vorarlbergs Wälder – Ausbreitung stagniertAktuelles Luchs-Monitoring in Vorarlberg zeigt eine stabile Population, jedoch keine Ausbreitung. Sechs Luchse sind derzeit im Bundesland unterwegs. Im Monitoringjahr 2024/2025 konnte keine Fortpflanzung dokumentiert werden. Ein Zuwanderer aus der Schweiz wurde nachgewiesen, und es gibt neue Hinweise auf Luchse in bisher unbesiedelten Gebieten. Luchse sind menschenscheu und harmlos für Nutztiere. Das Land Vorarlberg führt das Monitoring durch.

Weiterlesen »

Erneute Luftraumverletzung durch Russland: Estland beantragt NATO-KonsultationenEstland hat nach der Verletzung seines Luftraums durch russische Kampfjets Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags beantragt. Auch Polen meldet einen Zwischenfall mit russischen Flugzeugen in der Ostsee. Die EU und NATO reagieren.

Weiterlesen »

Shrinkflation in Österreich: Versteckte Preissteigerungen durch kleinere FüllmengenHersteller in Österreich reduzieren heimlich die Füllmengen von Lebensmitteln, ohne die Preise zu senken. Eine Analyse von foodwatch und preisrunter.at zeigt, dass fast alle Kategorien betroffen sind. Konsumentenschützer fordern eine Kennzeichnungspflicht, um Verbraucher vor versteckten Preiserhöhungen zu schützen.

Weiterlesen »

Cyberangriff legt Check-in-Systeme auf europäischen Flughäfen lahmEin Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister hat die Check-in- und Boarding-Systeme zahlreicher europäischer Flughäfen beeinträchtigt, was zu Verspätungen, Flugausfällen und manuellen Check-in-Verfahren führt. Reisende werden gebeten, sich vor der Anreise über den Status ihres Fluges zu informieren.

Weiterlesen »