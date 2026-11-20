Der CTIF-Bericht 31 von Juni 2026 offenbart 2,8 Millionen Brände weltweit. Neuer Sonderbericht zu Kliniken, Evakuierungsübungen in Österreich und globale Brandstatistiken im Detail.

Der Internationale Feuerwehrverband CTIF hat am 23. Juni 2026 seinen jährlichen Bericht Nr. 31 zur Weltfeuerwehrstatistik für das Jahr 2024 veröffentlicht. Diese Veröffentlichung dokumentiert eine massive Zahl an Einsatzszenarien: Rund 2,8 Millionen Brände wurden weltweit registriert, was zu knapp 17.000 Brandtote n und mehr als 46.000 Verletzten führte. Die Statistik deckt Daten aus 40 Ländern und Gebieten ab, die zusammen etwa 1,5 Milliarden Einwohner umfassen. Hinzu kommen gesonderte Auswertungen aus 26 Städten, wobei sich die gemeldeten Einsätze von Feuerwehr- und Rettungsdiensten insgesamt auf rund 64,4 Millionen summieren.

Erstmals Sonderteil zu Klinikbränden und regionale Unterschiede

Ein signifikanter Neuentruck im aktuellen CTIF-Bericht ist die Einführung einer eigenen Befragung zu Krankenhausbränden, die in dieser Ausgabe zum ersten Mal enthalten ist. Fachleute aus 15 Ländern, darunter Österreich, haben an dieser speziellen Erhebung teilgenommen, um die Datenlage zu diesem sensiblen Bereich zu verbessern. Die Vergleichbarkeit der Angaben fällt jedoch als schwierig ein, da die Meldevorschriften und Zählweisen zwischen den Nationen stark variieren. So meldete Polen für das Jahr 2024 insgesamt 101 Krankenhausbrände, Ungarn 80 und die Slowakei neun. Im Kontrast dazu umfasst der südkoreanische Eintrag in derselben Tabelle 634 Rettungs- und Hilfeleistungseinsätze in Krankenhäusern, was auf eine deutlich breitere Definition von Einsatzszenarien hindeutet.

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Österreichs Datenlage und OIB-Vorgaben für Notfälle

Für Österreich liegen dem CTIF aktuell keine bundesweiten aggregierten Zahlen zu Bränden in Krankenhäusern vor. Der Bericht führt daher auch bei den Todesopfern und Verletzten infolge von Krankenhausbränden keine spezifischen österreichischen Werte an. Für die nationale Planung ist jedoch die österreichische OIB-Richtlinie 2 in der Ausgabe von Mai 2023 relevant. Diese Richtlinie definiert eigene Anforderungen für Evakuierungsabschnitte, die speziell in kritischen Bereichen wie Intensivstationen, Dialyseeinheiten und Operationssälen greifen müssen. Diese Vorgaben sollen sicherstellen, dass auch bei einem Brandereignis eine geordnete und sichere Räumung der Patienten gewährleistet ist, wobei die Abhängigkeit von medizinischer Infrastruktur besondere Vorkehrungen erfordert.

Parallelablauf von Evakuierung und Brandbekämpfung

Die operative Realität in Kliniken unterscheidet sich grundlegend von anderen Gebäudekategorien, da Einsatzkräfte den Brand bekämpfen müssen, während das Klinikpersonal gemeinsam mit Feuerwehr und Rettungsdienst die Evakuierung übernimmt. Diese Aufgabenteilung ist notwendig, um die weitere medizinische Versorgung der Patienten zu organisieren. Besonders auf Intensivstationen erschweren die eingeschränkte Mobilität der Patienten und deren Abhängigkeit von lebenserhaltenden Geräten eine schnelle Verlegung. Der CTIF hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass eine enge Abstimmung mit dem Klinikpersonal sowie regelmäßige gemeinsame Übungen unerlässlich sind, um im Ernstfall Reaktionszeiten zu minimieren und Leben zu retten.

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Praktische Erprobung bei Übung am Klinikum Wels-Grieskirchen

Wie sich solche komplexen Szenarien in der Praxis anfühlen, zeigte eine große Übung am 14. November 2026 im Klinikum Wels-Grieskirchen am Standort Grieskirchen. Im Rahmen dieses Szenarios drang Rauch nach einem Brand im Technikbereich über das Lüftungssystem in zwei Bettentrakte ein. Rund 150 Beteiligte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Klinikpersonal arbeiteten die Lage gemeinsam ab. Zehn Atemschutztrupps kamen zum Einsatz, um die Gefahrenquelle zu kontrollieren. Um die Kommunikation zu verbessern, richtete die Klinik zusätzlich zur Einsatzleitung der Feuerwehr einen eigenen internen Einsatzstab ein, der die Koordination der Patientenversorgung während der Räumung sicherstellte.

Zeitreihen und methodische Grenzen der internationalen Statistik

Neben dem neuen Fokus auf Kliniken enthält der Bericht des CTIF auch Zeitreihen von 2020 bis 2024. Diese Entwicklungen umfassen Trends bei Bränden, Brandopfern sowie Todesfällen unter Feuerwehrangehörigen. Die Genauigkeit dieser Vergleiche hängt jedoch maßgeblich davon ab, welche Einsätze ein Land erfasst und wie es Brandtote oder Verletzte zählt. Da diese Kriterien von den jeweiligen nationalen Meldevorschriften abhängen, können direkte Vergleiche zwischen den Daten der 40 berichtenden Länder und Gebiete nur mit entsprechenden Vorsichtsmaβnahmen getroffen werden. Die vollständigen statistischen Auswertungen und der Sonderteil zu Krankenhausbränden ab Seite 70 sind als PDF-Dokument im offiziellen Bericht verfügbar.