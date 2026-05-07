Crystal Palace vor historischem Finaleinzug – Glasner will mit Titel verabschieden

Oliver Glasner steht mit Crystal Palace vor dem Einzug ins Conference-League-Finale. Nach dem 3:1-Sieg gegen Donezk im Hinspiel geht es um den Titel. Parallel trifft Straßburg auf Rayo Vallecano. Für Glasner wäre es das zweite Europacup-Finale.

Halbfinale in der Conference League ! Oliver Glasner steht mit Crystal Palace vor einem historischen Erfolg. Nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel gegen Donezk geht es am Donnerstag um den Einzug ins Finale.

Für Glasner wäre es bereits das zweite Europacup-Finale, nachdem er 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewann. Nach der Saison wird der Trainer Crystal Palace verlassen, ein Titelgewinn wäre der perfekte Abschluss. Für die Londoner wäre es das erste Endspiel auf internationaler Ebene, bisher kamen sie nie so weit. National gewannen sie unter Glasner bereits den FA-Cup und den Community Shield.

Der Österreicher zeigt sich nach dem dominanten Auftritt gegen Donezk zuversichtlich.

„Es herrscht ein unglaublicher Teamgeist und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir glauben an uns selbst“, sagt Glasner im Kicker. In der Premier League liegt Crystal Palace derzeit nur auf Platz 15, zuletzt verlor man mit 0:3 gegen Bournemouth. Parallel zum Spiel in London findet das zweite Halbfinale zwischen Racing Straßburg und Rayo Vallecano statt.

Die Franzosen gewannen das Hinspiel mit 1:0, doch die Favoritenrolle ist unklar. Beide Teams belegen in ihren Ligen nur Mittelfeldplätze. Ein Erfolg in der Conference League könnte für beide die einzige Chance sein, nächstes Jahr wieder europäisch zu spielen. Die Conference League ist die dritte europäische Wettbewerbsstufe nach der Champions League und der Europa League.

Sie wurde 2021 eingeführt und bietet Teams aus kleineren Ligen die Möglichkeit, sich auf internationaler Bühne zu beweisen. Für Crystal Palace wäre ein Finaleinzug ein großer Schritt, da sie bisher noch nie so weit kamen. Glasner hat das Team in kurzer Zeit zu einem europäischen Kandidaten gemacht. Der Trainer wird nach der Saison zu Arsenal wechseln, doch zuvor will er mit Crystal Palace noch Geschichte schreiben.

Die Fans hoffen auf ein weiteres Wunder, ähnlich wie beim FA-Cup-Sieg im vergangenen Jahr. Die Conference League ist für viele Teams die letzte Chance, sich für europäische Wettbewerbe zu qualifizieren. Für Donezk wäre ein Comeback schwierig, doch in der Fußballwelt ist alles möglich. Die Spiele finden am Donnerstag statt, die Fans können gespannt sein





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Conference League Oliver Glasner Crystal Palace Donezk Halbfinale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Intensivierung der Ermittlungen im Fall Madeleine McCann: Auslieferung des Hauptverdächtigen Brückner steht im FokusDie britischen Behörden verstärken ihre Bemühungen um die Auslieferung von Christian Brückner, dem Hauptverdächtigen im Fall Madeleine McCann, und stoßen dabei auf rechtliche Hindernisse durch das deutsche Grundgesetz.

Read more »

Arsenal steht nach 20 Jahren wieder im Champions-League-FinaleArsenal sicherte sich mit einem 1:0-Sieg gegen Atletico Madrid den Einzug ins Champions-League-Finale. Bukayo Saka traf in der 45. Minute zum entscheidenden Tor. Die Londoner warten nun auf den Sieger des Duells zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain. Für Arsenal ist es der erste Finaleinzug seit 2006.

Read more »

Bundesliga, Laimer-Vertrag und Glasner-ErfolgstoryIvica Vastic ist ein ganz Großer des österreichischen Fußballs! Außerdem nimmt er diese Woche in „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ ...

Read more »

Venedig Biennale: Österreichs Pavillon unter WasserAm Mittwoch hat Florentina Holzinger ihre Gestaltung des österreichischen Pavillons auf der Venedig Biennale vorgestellt. Unter dem Titel „Seaworld Venice“ setzt die Performancekünstlerin den Hoffmann-Bau partiell unter Wasser. Nackte Performerinnen fahren Jetski, dienen als Schlegel einer Glocke oder schwimmen im Tauchbecken.

Read more »

Glasner: „Darauf scheißen ja nur die Tauben“Es wäre die absolute Krönung! Oliver Glasner kämpft mit Crystal Palace um sein zweites Europacup-Finale. Eine Statue in London will der ...

Read more »

Ski-Superstar Odermatt hat plötzlich einen Doktor-TitelMarco Odermatt: Ski-Star erhält Ehrendoktortitel der ETH Lausanne und steht nun neben Roger Federer. Auszeichnung für außergewöhnliche Karriere.

Read more »