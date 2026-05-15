The Royal Family of Norway was in attendance at the Gala Dinner in Oslo, honoring a State Visit by South Africa's President Jacob Zuma in August 2011. Amid the crowd is the heart-wrenching news that Princess Astrid had a heart condition and had to be hospitalized for her health issues. Princess Astrid later said that despite her age, she continues to carry out her royal duties and represents Norway at official occasions. NTB reported that she had a meeting with an interest group that promotes the health and well-being of women just this week.

Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon und Prinzessin Astrid schreiten beim Gala-Dinner im Kronlichen Schloss in Oslo ein - anlässlich des Staatsbesuchs von Südafrikas Präsident Jacob Zuma im August 2011.

Demnach war sie aufgrund einer Herzinsuffizienz ins Osloer Universitätskrankenhaus Rikshospitalet eingeliefert worden. Prinzessin Astrid ließ ausrichten, dass sie sich dort in besten Händen befinde, hieß es in der Mitteilung. Auch ihm wurde vor einigen Jahren ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt, als er während einer Urlaubsreise in Malaysia an einer Infektion erkrankte. Nach seiner Rückkehr in die Heimat wurde ihm dann ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt.

Trotz ihres hohen Alters geht Prinzessin Astrid weiterhin ihren royalen Pflichten nach und repräsentiert das norwegische Königshaus bei offiziellen Anlässen. Der Nachrichtenagentur NTB zufolge besuchte sie noch in dieser Woche eine Interessenvertretung, die sich für die Verbesserung der Gesundheit und der Lebensbedingungen für Frauen einsetzt





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