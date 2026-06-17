Cristiano Ronaldo reagiert auf den WM-Auftakt-Schlag

Cristiano Ronaldo hat sich nach dem verpatzten WM-Auftakt seiner Portugiesen gegen die Demokratische Republik Kongo frustriert, aber auch kämpferisch präsentiert. Von Fans, Experten und Medien hagelt es unterdessen Kritik.

Cristiano Ronaldo hat sich nach dem verpatzten WM-Auftakt seiner Portugiesen gegen die Demokratische Republik Kongo frustriert, aber auch kämpferisch präsentiert. Von Fans, Experten und Medien hagelt es unterdessen Kritik.

Das war kein WM-Auftakt, wie ihn sich Cristiano Ronaldo vorgestellt hatte. Während sein ewiger Konkurrent Lionel Messi beim 3:0-Erfolg seiner Argentinier in der Österreich-Gruppe gegen Algerien gleich alle Treffer erzielte, blieb Ronaldo ohne Erfolgserlebnis. Generell zeigte sich Portugal, das Ambitionen auf den WM-Titel angemeldet hatte, gegen Underdog DR Kongo über weite Phasen der Partie schwach und ideenlos. Ronaldo selbst hatte am Ende nur 25 Ballkontakte auf dem Konto - 13 weniger als Torhüter Diogo Costa!

In der zweiten Halbzeit stolperte Ronaldo zudem eine gute Chance am Tor vorbei. Einer der bittersten Fußball-Abende in der Karriere des erfolgsverwöhnten Superstars. Nach dem Spiel war ihm der Frust deutlich anzusehen. Besonders bitter: Aus dem Fansektor der Kongolesen waren Sprechchöre zu hören.

Nachdem sich der Offensivspieler zuvor nicht zu Wort melden wollte, holte er das wenige Stunden nach dem Match auf Instagram nach. Zu einem Foto aus dem Spiel schrieb Ronaldo: Es war zwar nicht der Start, den wir uns gewünscht hatten, aber es ist noch lange nicht vorbei. Kopf hoch und den Fokus auf das nächste Spiel richten. Optimismus beim Routinier, den längst nicht alle teilen.

Denn auch Experten und die portugiesische Presse gingen mit dem 41-Jährigen hart ins Gericht. ,Cristiano Ronaldo vergibt Chancen und Portugal patzt im Auftaktspiel', urteilt und knapp zusammen: ,Enttäuschung in Houston'





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