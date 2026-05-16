Cristóbal Fernández, "Ted Lasso" Star: Jetzt Fußballprofi und bei El Paso Locomotive unter Vertrag

Cristo Fernández, bekannt durch seine Rolle als Dani Rojas in der Erfolgsserie "Ted Lasso", wurde Profi. Der Schauspieler unterschrieb einen Vertrag beim Team El Paso Locomotive aus der USSL Championship. Der Beitrag berichtet, wie Fernández im Probetraining gute Leistungen gab und betont, dass Fußball ein wichtiger Bestandteil seines Lebens ist, als auch seine Identität, und dass er für einen Traum, den Profifußball nicht zu verlassen hat, dankbar ist.

In der viel gepriesenen TV-Serie "Ted Lasso" spielt Cristo Fernández den sympathischen Fußballer Dani Rojas. Der fällt nicht nur mit tollen Dribblings und Toren auf, sondern auch mit seiner langen Haarmähne und einer ansteckend guten Laune.

Mit einem breiten Grinsen sagt er zu seinen Mitspielern und zu Trainer Ted Lasso immer wieder: "Fußball ist Leben!

" Und das gilt nun noch mehr auch für Fernández selbst: Der Schauspieler ist jetzt wirklich Fußballprofi. Der 35-jährige Fernández unterschrieb bei El Paso Locomotive, einem Team aus der zweitklassigen USL Championship in Nordamerika, einen Vertrag. Diesen hat er sich aber nicht nur wegen seiner Berühmtheit verdient, sondern auch durch gute Leistungen in einem zweimonatigen Probetraining.

Er sei vielleicht "einfach nur ein Verrückter mit verrückten Träumen", sagte der Mexikaner in Anspielung an den Spitznamen des Teams, "deshalb macht es für mich absolut Sinn, hier bei den 'Locos' zu sein". Fußball sei "schon immer ein wichtiger Teil" seines Lebens und seiner Identität gewesen, "und egal, wohin mich das Leben geführt hat, der Traum vom Profifußball hat mich nie wirklich verlassen", sagte Fernández.

Er sei den Verantwortlichen "unglaublich dankbar, dass sie mir die Türen geöffnet und mir vom ersten Tag an die Möglichkeit gegeben haben, Fußball zu spielen". In seiner Heimatstadt Guadalajara hatte er in der Jugend ambitioniert Fußball gespielt, ehe er seiner Knieverletzung wegen vorerst aufgeben musste. Danach zog er nach London und widmete sich notgedrungen anderen Projekten - darunter auch der Schauspielerei.

In der Erfolgsserie "Ted Lasso" von Apple TV, die das Geschehen beim fiktiven englischen Club AFC Richmond zeigt, spielte Fernández mit. Gleichzeitig soll Herr Fernández einen ähnlich positiven Vibe wie Dani Rojas einbringen: die Leidenschaft für den Sport und seine Führungsqualitäten würden es ermöglichen, die positive Kultur, die wir als Verein anstreben, weiter zu stärken, sagte Cheftrainer Junior Gonzalez





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