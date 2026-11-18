Die Creditreform-KMU-Umfrage zeigt keine nachhaltige Erholung für den österreichischen Mittelstand. Nur 29,1 Prozent der Unternehmen planen Investitionen bei hoher Kostenbelastung und niedriger Eigenkapitalquote.

Die heimische Wirtschaft in Österreich zeigt zwar erste Anzeichen einer leichten Stabilisierung, diese Entwicklung beschränkt sich jedoch nicht auf den gesamten Markt. Eine aktuelle KMU-Umfrage der Creditreform unter 1400 österreichischen Unternehmen im laufenden Herbst offenbart eine klare Spaltung. Während das allgemeine Geschäftsklima-Barometer gegenüber dem Vorjahr von minus 8,2 auf minus 3,0 Zähler verbessert wurde, bleibt der Mittelstand weiterhin im negativen Bereich verankert.

Indexwerte liegen weiterhin im negativen Bereich

Der aktuelle Index für die Erwartungshaltung liegt bei minus 4,6 Punkten, was auf eine weiterhin vorsichtige bis skeptische Grundhaltung der Unternehmen hindeutet. Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer von Creditreform Österreich, betont in seiner Einschätzung zur Umfrage, dass von einem nachhaltigen Aufschwung noch keine Rede sein kann. Die Verbesserung des Index ist statistisch messbar, reicht aber bei weitem nicht aus, um die strukturellen Probleme der kleinen und mittleren Unternehmen zu lösen. Die Daten verdeutlichen, dass die Erholung auf breiter Ebene noch aussteht.

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Exportgewinne fehlen im Inlandsgeschäft

Eine der Hauptursachen für die unterschiedliche Entwicklung liegt in der Verteilung der Wirtschaftsimpulse. Während die industrielle Produktion langsam von einer besseren Exportnachfrage profitiert, fehlen dem übrigen Mittelstand die notwendigen Impulse aus dem Inland. Die Abhängigkeit vom Auslandsmarkt hat die Industrie gestärkt, doch die lokalen Dienstleister und Händler spüren diesen Vorteil nicht. Dies führt zu einer asymmetrischen wirtschaftlichen Lage, in der Sektoren parallel zueinander agieren, aber nicht voneinander profitieren.

Kostenentwicklung zwingt zu Preisanpassungen

Die steigenden Kosten stellen für die kleinen und mittleren Unternehmen die größte aktuelle Herausforderung dar. Bisher haben knapp 30 Prozent der Unternehmen aufgrund gestiegener Kosten ihre Angebotspreise erhöht. In den kommenden Monaten wollen 35,6 Prozent die Preise weiter anheben. Im Dienstleistungssektor ist der Druck noch größer, da dort sogar 39,9 Prozent der Befragten von Preissteigerungen ausgehen. Diese Zahlen zeigen den enormen Anpassungsdruck, der auf die Unternehmen einwirkt.

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Umsatzrückgänge bei begrenzter Kaufkraft

Die Bereitschaft der Konsumenten, höhere Preise zu akzeptieren, ist jedoch begrenzt. Diese Diskrepanz zwischen Kosten und Nachfrage führt zu negativen Marktergebnissen. Daher verzeichneten 30,6 Prozent der Unternehmen Umsatzrückgänge, während nur 20,6 Prozent ein Umsatzplus meldeten. Die Erträge gingen bei mehr als 40 Prozent der Unternehmen zurück, Zuwächse gab es bei lediglich 14,7 Prozent. Die Finanzlage verschlechtert sich damit für die Mehrheit der Betriebe.

Investitionsbereitschaft auf Allzeittief

Als alarmierend bezeichnete die Creditreform die aktuelle Investitionsbereitschaft der Unternehmer. Lediglich 29,1 Prozent planen Investitionen, was den niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebung darstellt. Diese Zurückhaltung spiegelt sich auch im Personalbereich wider. Rund ein Viertel der Unternehmen hat bereits seinen Personalstand reduziert, und Neueinstellungen sind nur für knapp zehn Prozent der Unternehmen derzeit ein Thema. Die Unsicherheit lähmt das Wachstumspotenzial.

Insolvenzzahlen bleiben trotz Rückgang hoch

Die finanzielle Stabilität vieler Betriebe ist durch eine niedrige Eigenkapitalquote gefährdet. Rund ein Fünftel der Unternehmen kommt auf eine Eigenkapitalquote von weniger als 10 Prozent. Ausreichend kapitalisiert ist nur noch ein Drittel der kleinen und mittleren Unternehmen. Vor diesem Hintergrund verzeichnete die Creditreform in den ersten drei Quartalen nur einen leichten Rückgang der Insolvenzen um 0,8 Prozent. Die wirtschaftliche Lage bleibt angespannt, und eine spürbare Entlastung ist auf absehbare Zeit nicht in Sicht.