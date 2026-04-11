Crans-Montana: Letztes Brandopfer aus Krankenhaus entlassen - Heilungsprozess dauert an

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana im Schweizer Kanton Wallis, bei der 41 Menschen starben und 115 verletzt wurden, wurde das letzte Brandopfer aus dem Krankenhaus entlassen. Die Behandlung der Verletzten dauerte mehrere Monate und erforderte intensive medizinische Versorgung. Der Heilungsprozess für die Betroffenen wird weiterhin andauern, da Nachbehandlungen und Rehabilitation notwendig sind.

Nachdem über drei Monate seit der verheerenden Brand katastrophe in Crans-Montana vergangen sind, konnte das letzte Brand opfer aus dem Krankenhaus entlassen werden. Insgesamt neun Personen, die durch den Brand schwer verletzt wurden, mussten in verschiedenen Krankenhäusern behandelt werden, wobei die meisten im Kanton Wallis versorgt wurden.

Der langwierige Heilungsprozess für alle Betroffenen wird noch lange andauern, da die erlittenen Verletzungen umfassende Nachsorge und Rehabilitation erfordern. Die Entlassung des letzten Patienten markiert das Ende der akuten Krankenhausbehandlung, doch der Weg zur vollständigen Genesung ist für die meisten noch weit. Die medizinische Versorgung der Brandopfer erforderte eine hochspezialisierte Betreuung und intensive medizinische Maßnahmen. \Das Kinderspital Zürich gab bekannt, dass das letzte in Zürich behandelte Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana am Dienstag nach Ostern entlassen wurde. Damit wurde die Akutbehandlung für alle neun betroffenen Jugendlichen abgeschlossen, wie das Krankenhaus am Samstag mitteilte. Die weitere Behandlung wird nun heimatnah fortgesetzt, meist ambulant oder in stationären Rehabilitationseinrichtungen. Dort soll die Wiedererlangung der Beweglichkeit und Selbstständigkeit der Jugendlichen im Vordergrund stehen. Das Zürcher Kinderspital behandelte insgesamt neun Brandopfer aus der Schweiz und dem europäischen Ausland. Zeitweise befanden sich bis zu sechs schwer bis schwerstverletzte Personen gleichzeitig in Behandlung. Alle neun Patienten mussten auf der Intensivstation versorgt werden, was teilweise mehrere Wochen und Monate dauerte. Im Verlauf der Behandlung waren zahlreiche Operationen, vorwiegend plastisch-rekonstruktiver Natur, notwendig, um die schweren Verbrennungen zu behandeln und die ursprüngliche Körperfunktion wiederherzustellen. Die moderne Infrastruktur des Neubaus, einschließlich eines beheizbaren Schockraums und speziell ausgestatteter Zimmer auf der Intensivpflegestation, trug laut Krankenhaus zur erfolgreichen Behandlung bei. Am früheren Standort hätte man maximal zwei bis drei schwerstbrandverletzte Personen gleichzeitig versorgen können. Der Heilungsprozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen, und die Betroffenen werden über Jahre weiter betreut werden müssen. Einige von ihnen werden weiterhin für ambulante Therapien und Nachkontrollen nach Zürich kommen. \Neben den in Zürich und Wallis behandelten Patienten befinden sich weiterhin sechs Opfer des Brandes in der Bar „Le Constellation“ im Universitätsspital Zürich und weitere sechs im Lausanner Universitätsspital Chuv in Behandlung. 19 Personen werden derzeit im Ausland betreut, und sieben Menschen befinden sich in Rehabilitationskliniken. Die Brandkatastrophe in Crans-Montana ereignete sich in der Silvesternacht, bei der 41 Menschen in einem Brand im Untergeschoss der Bar „Le Constellation“ ums Leben kamen. 115 weitere Personen wurden verletzt, viele von ihnen erlitten schwerste Verbrennungen. Die Ermittlungen ergaben, dass die Brandkatastrophe wahrscheinlich durch Feuerwerksfontänen ausgelöst wurde, die an Flaschen befestigt waren und zu nahe an die mit Schaum verkleidete Decke gehalten wurden. Die tragische Ereignis hat tiefe Spuren hinterlassen und die Notwendigkeit einer umfassenden Unterstützung für die Überlebenden und ihre Familien unterstrichen. Die Aufarbeitung der Ereignisse und die Gewährleistung von Sicherheitsvorkehrungen, um ähnliche Katastrophen in Zukunft zu verhindern, sind von entscheidender Bedeutung





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