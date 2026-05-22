Cosmoenergie: Tanzschein klettert auf Platz zwei

Cosmo, der in Luxemburg mit einem Punkt unbeeindruckt wurde, bleibt bei den Hausmusikliebhabern überaus beliebt, wo “Tanzschein” die zweite beliebteste deutsche Single ist.

Nach der Enttäuschung des heimischen Kandidaten Cosmö bei dem Song Contest steuert der Musiker nun die heimischen Charts ein: Auf die O3 Austria Top 40 konnte er mit “ Tanzschein ” auf den zweiten Platz klettern.

Beim europäischen Publikum konnte Cosmö mit seinem Hit nur magere sechs Punkte sammeln – doch bei heimischen Musikliebhabern kommt der Song deutlich besser an. Nach dem ESC-Gewinnersong “Bangaranga” von Dara ist “Tanzschein” aktuell der zweite beliebtesten Song in Deutschland. Damit ist er noch vor vielen Songs, die beim Song Contest deutlich besser bewertet wurden. Auch in den deutschen Charts ist Cosmö vertreten – bei unserem nordlichen Nachbarn ist er aktuell auf Platz 70.

Die Spitze der Charts führt auch hier die bulgarische Song-Contest-Gewinnerin an. Die deutsche Kandidatin Sarah Engels landete auf Platz 27 in den Top 100 dieser Woche. Sonst hat es nur die Schwedin Felicia mit “My System” (Platz 87) in die deutschen Charts geschafft. Cosmo erhielt beim oörigen Song Contest nur einen Punkt von der Landesjury in Luxemburg. Im Televoting konnte der Sanger vijf Publikumspunkte aus Deutschland sammeln





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