Cosmo's ESC-Auftritt: 'Wir konnten unser Bestes geben' und 'Wir haben der Welt gezeigt, wie easy es ist, gemeinsam zu tanzen'

Cosmo, der Gewinner des diesjährigen ESC, zeigte sich nach dem Auftritt zufrieden und sprach über seine Freude am erreichten Rang. Er dankte auch dem Publikum und Luxemburg für die Punkte.

Direkt nach dem Auftritt zeigte sich der Sänger zufrieden mit der Leistung.

'Wir konnten unser Bestes geben. ', zum konkreten Abschneiden meinte er, 'Es ist nicht der letzte Platz - was auch in Ordnung gewesen wäre. ', Aber umso mehr freue er sich nun über den erreichten Rang. Vielen lieben Dank an Luxemburg für den Punkt und an das Publikum für die fünf Punkte.

Mit insgesamt sechs Punkten landete Cosmó damit direkt vor Großbritannien, das sich mit einem Punkt begnügen musste. Wir haben der Welt gezeigt, wie easy es ist, gemeinsam zu tanzen, sagte der Musiker. Das war immer mein Ziel: dass wir unser Bestes geben, dass wir die Halle zum Tanzen bringen. Die Halle war die größte Freude, das größte Geschenk meines Lebens.

An die Reaktion der Fans werde er sich ein Leben lang erinnern. Vom Auftritt selbst zeigte er sich begeistert. Wahnsinn, pures Adrenalin! Die Halle war so laut.

Grundsätzlich sei bei der Performance alles so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben, bedankte sich Cosmó auch bei seinem ganzen Team, allen voran Gitarrist Sandro Humitsch, der mit ihm sowie den Tänzerinnen und Tänzern die Bühne geteilt hatte. Es war monatelange harte Arbeit, blickte er auf die Vorbereitung zum ESC und die Entwicklung des Tanzschein zurück. Seine musikalische Reise sei damit aber keineswegs beendet, stehen doch im Sommer und Herbst etliche Livetermine an.

Es gibt noch so viele weitere Geschichten, die ich erzählen möchte, und Songs, die geschrieben werden möchten. Seine markanten blauen Stern im Gesicht möchte er übrigens auch künftig behalten. Ich habe mich sehr in den Glitzer verliebt. Und nun gelte es mal, den erfolgreich absolvierten ESC-Auftritt zu feiern





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