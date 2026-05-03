Cosmós Sternen-Look und die Kraft der Meditation: Ein Blick hinter die Kulissen des ESC-Teilnehmers

Der deutsche ESC-Kandidat Cosmó verrät Details zu seinem markanten Look, der Bedeutung von Meditation für seinen Erfolg und seine enge Beziehung zu seiner Mutter. Ein Porträt des jungen Sängers vor dem großen Wettbewerb.

Cosmó , der junge Sänger, der Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten wird, bereitet sich intensiv auf seinen großen Auftritt vor. Dabei geht es nicht nur um die musikalische Performance, sondern auch um ein markantes, wiedererkennbares Erscheinungsbild.

Sein auffälligstes Merkmal ist ein leuchtend blauer Stern, der sein Auge umgibt. Die Gestaltung dieses Sterns nimmt er sehr ernst und hat sich dabei sogar Rat bei einem erfahrenen ESC-Teilnehmer geholt. Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita Wurst, gab ihm den Tipp, Eyeliner zu verwenden, um die Form des Sterns auch beim Blinzeln zu erhalten und die Spitzen dunkler zu gestalten, um die Konturen zu betonen.

Cosmó plant, diese Ratschläge umzusetzen und weitere Details zu verfeinern, um sicherzustellen, dass der Stern im Scheinwerferlicht des Song Contests optimal zur Geltung kommt. Er versteht, dass das visuelle Element für die Kameraübertragung entscheidend ist und möchte mit seinem Look einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Doch hinter der auffälligen Optik verbirgt sich eine bemerkenswerte Disziplin und ein starker Wille. Cosmó war schon in jungen Jahren sportlich aktiv und lernte früh, dass Erfolg harte Arbeit und Ausdauer erfordert.

Diese Lektion hat ihn bis heute geprägt. Auch die Meditation spielt eine zentrale Rolle in seinem Leben und seiner Vorbereitung. Vor jedem Auftritt nimmt er sich bewusst Zeit, um zur Ruhe zu kommen und sich zu fokussieren. Er betont, dass die Meditation einen entscheidenden Einfluss auf seine Erfolge hat, schätzungsweise 90 Prozent.

Durch die bewusste Einstellung und das klare Bild, das er sich vor dem Wettbewerb erarbeitet, gewinnt er an Selbstsicherheit und kann seine Leistung optimal abrufen. Diese innere Stärke ist für ihn genauso wichtig wie die äußere Präsentation. Er sieht die Verbindung zwischen mentaler Vorbereitung und Bühnenpräsenz als Schlüsselfaktor für seinen Erfolg. Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und positive Energie zu schöpfen, hilft ihm, mit dem Druck umzugehen und seine Nervosität in positive Energie umzuwandeln.

Abseits der Bühne zeigt sich Cosmó als bodenständiger und familiärer junger Mann. Er beschreibt seine Mutter als den wichtigsten Menschen in seinem Leben und gesteht offen, ein 'ordentliches Muttersöhnchen' zu sein, was er jedoch mit Stolz betont. Ihm ist die enge Bindung zu seiner Familie sehr wichtig, und er hat seiner Mutter sogar seinen Song 'Tanzschein' gewidmet, als Ausdruck seiner Dankbarkeit und Liebe.

Im Moment liegt der Fokus jedoch klar auf dem Eurovision Song Contest, weshalb er derzeit keine Zeit für romantische Beziehungen hat. Dating-Apps kennt er zwar, aber sie haben aktuell keine Priorität. Sein Kopf ist ganz woanders, nämlich bei der Vorbereitung auf den Wettbewerb und der Verwirklichung seines Traums. Er möchte Deutschland würdig vertreten und mit seiner Musik und seinem Auftritt begeistern.

Die Unterstützung seiner Familie und Freunde gibt ihm dabei zusätzliche Kraft und Motivation. Er ist entschlossen, alles zu geben und das Beste aus dieser einmaligen Chance herauszuholen. Die Kombination aus Talent, Disziplin und familiärer Unterstützung macht Cosmó zu einem vielversprechenden Kandidaten für den Eurovision Song Contest





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