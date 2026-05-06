Cosmó im ESC-Fieber: Vom Café Carina zur großen Bühne

Der 19-jährige Cosmó blickt gespannt auf den Eurovision Song Contest und vergleicht die Vorfreude mit dem Ende des Schuljahres. Von bescheidenen Anfängen im Café Carina bis zur großen ESC-Bühne – ein Traum wird wahr. Nach dem Finale stehen bereits Touren mit Pizzera & Jaus und der Folkshilfe an.

Vom Karlsplatz zur Wiener Stadthalle – ein kleiner Traum von Cosmó , denn eigentlich wollte er zum Finale mit den Öffis fahren. Dass das nichts wird, ist selbsterklärend.

Stattdessen fuhr er eine Runde mit dem Musiker und bat ihn zum Talk.

"In mir steckt ein Gorilla", sagt er mit einem Grinsen. Und genau der soll auch raus, im wahrsten Sinne des Wortes: "Man sagt ja, die Sau rauslassen. Ich glaube, ich werde den Gorilla rauslassen.

" Noch hat er die große ESC-Bühne nicht betreten, doch das Gefühl ist längst da. Für Cosmó erinnert die Zeit davor an etwas ganz anderes.

"Es fühlt sich ein bisschen an wie das Ende vom Schuljahr. " Der Vergleich geht sogar noch weiter. "Am 16. Mai bekommen wir das Zeugnis.

" Die Tage davor? "Wie ein Klassentreffen, wo die Lehrer schon lockerer sind. " Dass er einmal hier stehen würde, hätte er selbst kaum gedacht. "Unser erstes Konzert war vor drei Jahren im Café Carina und jetzt geht’s ans Eingemachte", so Cosmó, der bürgerlich 19 Jahre alt ist.

Nach dem ESC geht es direkt weiter. Touren mit Pizzera & Jaus oder der Folkshilfe stehen an. Trotz allem bleibt vor allem eines: Dankbarkeit.

"Es ist ein großes Gefühl von Dankbarkeit, dass wir das machen dürfen. " Und falls alles nach Plan läuft, weiß Cosmó auch schon, welche Schlagzeile er am Tag nach dem Finale lesen will. "Europa hat zu 'Tanzschein' getanzt.





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