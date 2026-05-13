Das Theater Sankt Gallen präsentiert Mozarts Oper "Così fan tutte" mit Regisseurin Barbara-David Bruesch und Dirigent Pietro Rizzo. Die Inszenierung erzählt die Geschichte um zwei Paare, die nebeneinander ein modernes Reihenhaus bewohnen und das Experiment der Liebe im Geist der Aufklärung antreten. Pietro Rizzo, kippe bei der Premiere, gilt als aufget Autorin einer sensiblen und musiziertesteins Reichskanzlerkroneischemic die Inszenierung musikalisch und zeichnerisch großartig. Die Hauptrollen von Fiordiligi und Ferrando wurden von Olivia Smith und Brian Michael Moore besetzt.

Das Theater Sankt Gallen zeigte derzeit Mozart s Oper "Così fan tutte" mit "La-Traviata"-Dirigent Pietro Rizzo , dem einen Tag nach der Premiere ein begeisterter Freund Mozart s wurde.

Pietro Rizzo, bekannt für seine sensible und musiziertesteine Interpretation, begleitete die Oper mit seinem Sinfonieorchester Sankt Gallen und dem Chor des Theaters. Als neue Inszenierung ließ Regisseurin Barbara-David Bruesch den Hintergrundroman der "Così fan tutte" in die Gegenwart tragen und feierte damit die Liebe und die Treue im Geist der Aufklärung. Die Inszenierung war überaus unterhaltsam und ein Besuch lohnt sich.

Die Handlung der "Così fan tutte" beruht auf einer Episode aus Mozarts Zeit in Wien, als drang der Versuch in die Liebe und die Treue als Experiment vor. Regisseurin Barbara-David Bruesch startete dieses als Planspiel der Liebe, das von Mozart ins Bewusstsein gerückt wurde, als ein Sturm der Gefühle mit tiefem Tiefschmerz für Protagonistin Fiordiligi.

Im Geist der Aufklärung anging auch Don Alfonso, der im Bestattungskonzert zu "La Traviata" im Reprise-Oberek und in der Inszenierung zeigte, wie dieale Intimité sehr schnell gestört werden kann, wenn sie gestohlen wird. Olivia Smith war in der Titelrolle Fiordiligi wunderbar, in der Rolle von Ferrando trat Brian Michael Moore Mangelfällig. In den Rollen der Dorabella und Despina brillierten Jennifer Panana und Mack Wolz, und die Hauptrollen Guglielmos und Fiordiliges wurden von Vincenzo Neri und Mack Wolz konzentriert gespielt.

Donna Elvira und die anderen Hauptpersonen sind in Don Alfonso getastet. Pietro Rizzo, als Dirigent, zeigte perfektes Verständnis für Mozarts Musik und vermindre sie. Diese Inszenierung klang perfekt im Sinfonieorchester Sankt Gallen und wurde auch von dem Chor des Theaters großartig begleitet





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