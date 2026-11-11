Corona-Fall in Justizanstalt Wien: Quarantäne und Schutzmaßnahmen für Insassen

Eine Infektion mit Corona in der Wiener Justizanstalt löst strenge Quarantäne- und Maskenpflicht aus. Das Justizministerium bestätigt fortgeschrittenes Stadium der Genesung.

Das Justizministerium hat am Mittwoch offiziell bestätigt, dass ein männlicher Häftling in einer Justizanstalt (JA) in Wien positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Mann war bereits erkrankt, als er am vergangenen Montag in die Anstalt eingeliefert wurde. Die zuständige Gesundheitsbehörde der Stadt Wien hatte die Justizanstalt über die bis zum 13. November ausgesprochene Absonderung informiert.

Ausgelöste Schutzmaßnahmen im Detail

Daraufhin wurden von der Anstaltsleitung in Abstimmung mit dem ärztlichen Leiter die entsprechenden Schutzmaßnahmen getroffen. Der betroffene Insasse wurde für die restliche Quarantänedauer in einem gesonderten Haftraum untergebracht. Seine Erkrankung befinde sich im fortgeschrittenen Stadium der Abheilung, hieß es seitens der Behörden. Dies soll dazu beitragen, weitere Übertragungen innerhalb der geschlossenen Einrichtung zu minimieren und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

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Untersuchung der Kontaktpersonen

Sämtliche Kontaktpersonen des Mannes in der Justizanstalt wurden untersucht, wobei bisher keine Symptome festgestellt wurden. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme wurde für die Kontaktpersonen das Tragen von FFP2-Masken angeordnet. Bis zur weiteren Abklärung mit der zuständigen Gesundheitsbehörde befinden sich Insassen, die direkten Kontakt mit dem Infizierten hatten, vorsorglich in Absonderung. Diese strikten Maßnahmen sollen sicherstellen, dass sich das Virus nicht weiter in der Bevölkerung der Anstalt ausbreitet.

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Kooperation mit Gesundheitsbehörden

Die enge Zusammenarbeit zwischen der Justizverwaltung und den lokalen Gesundheitsbehörden steht im Mittelpunkt des Krisenmanagements. Durch die schnelle Information über die Absonderung konnten die notwendigen Schritte eingeleitet werden, bevor sich der Fall weiterentwickelte. Die Behörden betonen die Wichtigkeit solcher Protokolle, um ähnliche Situationen zukünftig noch effizienter zu bewältigen und potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen.