Cornelius Meister und das Wiener RSO feiern Saariaho und begeistern mit Mussorgsky

Ein bewegender Abend im Wiener Konzerthaus, bei dem Dirigent Cornelius Meister mit dem RSO Werke von Kaija Saariaho, Gustav Mahler und Modest Mussorgsky präsentierte. Besonders die Uraufführungen von Saariahos Stücken sowie eine packende Interpretation von "Bilder einer Ausstellung" hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Unter der Leitung seines ehemaligen Chefdirigenten Cornelius Meister präsentierte das Wiener Radio-Symphonieorchester (RSO) am Freitagabend im Wiener Konzerthaus ein Programm, das sowohl dem Gedenken als auch der klanglichen Entdeckung gewidmet war. Die Erinnerungen an die Zusammenarbeit dürften für Meister überwiegend positiv gewesen sein, denn das Orchester zeigte sich hörbar motiviert und in Bestform. Dies galt sowohl für die Darbietung der Rückert-Lieder von Gustav Mahler als auch für die beiden Premieren zweier Werke der kürzlich verstorbenen finnischen Komponistin Kaija Saariaho und für die monumentale Bearbeitung von Modest Mussorgsky s „Bilder einer Ausstellung“. Es war spürbar, dass das RSO bereit gewesen wäre, noch mehr zu geben, hätte Meisters Dirigat dies gefordert. Doch gerade sein zurückhaltender, unsentimentaler Ansatz verlieh Mahlers Liedern eine besondere Tiefe. Die Interpretation von „Blicke mir nicht in die Lieder“ wirkte zwar anfangs noch etwas gehetzt, doch bei „Liebst du um Schönheit“ entfaltete sich eine ideale, wunderschöne Klangästhetik. Tenor Julian Prégardien steuerte mit seinem schmalzlosen Gesang, der durch klare Höhen und eine lockere Dominanz über dem Orchester bestach, maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Lediglich gegen Ende von „Um Mitternacht“ erlaubte sich Meister, das Orchester zu einem kraftvolleren Ausklang zu dirigieren, wobei die von ihm geforderten Fortissimos die Musiker bis zum Schluss begleiteten.

Als Aufwärmung für die Ohren und als stimmungsvolle Einstimmung auf die zweite Konzerthälfte präsentierte das RSO mit „Song for Betty“ und „Lumière et pesanteur“ zwei kurze Orchesterstücke von Kaija Saariaho. Diese Komponistin, die im Jahr 2023 von uns ging, hat maßgeblich dazu beigetragen, die zeitgenössische Musik aus ihrer vermeintlichen Nische zu befreien. Mit ihrem Schaffen, das eine Brücke von der als sperrig empfundenen Moderne zu einer publikumsfreundlicheren, farbenreichen und ausdrucksstarken Musik schlägt, hat sie einen wichtigen Beitrag geleistet. Die beiden hier erklungenen kurzen Werke, die Auszüge aus ihren größeren Kompositionen – der post-debussy’schen Oper „L’amour de loin“ und „La Passion de Simone“ – darstellen, erfüllten diesen Zweck auf hervorragende Weise. Sie zeigten Saariahos Fähigkeit, komplexe musikalische Ideen in zugängliche und doch tiefgründige Klanggebilde zu verwandeln.

Die fehlerlose und strahlende Eröffnung der „Bilder einer Ausstellung“ durch das Blechregister muss für die Musiker eine enorme Stärkung des Selbstbewusstseins gewesen sein. Die Darbietung war knackig und präzise, was die technische Brillanz des Orchesters unterstrich. Einzig Meisters Frisur, die an König Ludwigs berühmte Haarpracht erinnerte, geriet nach dem furiosen Ende des Werkes etwas in Unordnung, ein kleiner, aber charmanter Moment der menschlichen Unvollkommenheit inmitten des musikalischen Triumphs. Das RSO unter Meister bewies einmal mehr seine Vielseitigkeit und seine Fähigkeit, ein breites Spektrum an musikalischen Stilen und Epochen überzeugend darzustellen, von der intimen Lyrik Mahlers bis zur modernen Klangwelten Saariahos und der sinfonischen Kraft Mussorgskys. Der Abend war eine eindrucksvolle Demonstration der lebendigen Musikszene Wiens und der anhaltenden Bedeutung des Wiener RSO als Botschafter für musikalische Exzellenz. Die Rezeption durch das Publikum war entsprechend enthusiastisch, was die erfolgreiche Verbindung zwischen den anspruchsvollen Werken und deren überzeugender Interpretation unterstreicht.

Es war ein Konzert, das sowohl musikalisch als auch emotional bereicherte und lange in Erinnerung bleiben wird. Die gewählten Stücke boten eine faszinierende Reise durch verschiedene musikalische Landschaften, von der tiefen Melancholie Mahlers über die innovativen Klangtexturen Saariahos bis hin zur bildhaften Kraft Mussorgskys. Meister gelang es, die individuellen Charakteristika jedes Komponisten herauszuarbeiten und dennoch eine kohärente und packende Gesamtdramaturgie zu schaffen. Die Rückert-Lieder profitierten von Meisters sensiblem Dirigat, das die Nuancen in Mahlers Instrumentation gekonnt herausarbeitete. Julian Prégardien überzeugte durch seine klare Stimmführung und seine Fähigkeit, die emotionalen Tiefen der Texte zu transportieren, ohne in Sentimentalität zu verfallen. Saariahos Stücke, obgleich kürzer, stellten eine reizvolle Herausforderung dar, die das RSO mit Bravour meisterte. Die Fähigkeit der Komponistin, Klangfarben und Stimmungen zu erzeugen, wurde durch die präzise und nuancierte Wiedergabe des Orchesters eindrucksvoll vermittelt.

Die Krönung des Abends war zweifellos Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“. Die groß angelegte Orchestrierung, die Maurice Ravel schuf, bot dem RSO die Möglichkeit, seine volle Klangpracht zu entfalten. Die einzelnen Gemälde wurden mit beeindruckender Deutlichkeit und Vitalität dargestellt, vom marschähnlichen Charakter bis zu den zarteren Momenten. Die Energie und Präzision, mit der das Orchester zu Werke ging, war bemerkenswert und begeisterte das Publikum sichtlich. Cornelius Meisters Rückkehr zum RSO war somit mehr als nur ein Konzert; es war eine Feier der Musik und ein Beweis für die anhaltende künstlerische Vitalität dieses renommierten Orchesters. Die Kombination aus einem fähigen Dirigenten, einem hochmotivierten Orchester und einem gut durchdachten Programm garantierte einen unvergesslichen Abend im Wiener Konzerthaus.





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