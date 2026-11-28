Laut dem EU-Klimadienst Copernicus lagen die globalen Temperaturen vom 18. bis 24. November mehr als zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau. Diese historische Hitzewelle unterstreicht die Dringlichkeit neuer Klimaschutzmaßnahmen.

Der Klimawandeldienst Copernicus des EU-Programms Copernicus hat offiziell bestätigt, dass die weltweite Durchschnittstemperatur erstmals über einen Zeitraum von sieben Tagen hinweg mehr als zwei Grad über dem Vergleichswert der vorindustriellen Zeit lag. Diese historisch bedeutsame Messperiode erstreckte sich konkret vom 18. bis zum 24. November, wobei die Werte deutlich über dem historischen Referenzzeitraum von 1850 bis 1900 lagen. Damit wurde eine langfristige Schwelle des Pariser Abkommen s kurzzeitig, wenn auch nur wochenweise, überschritten.

Datenlage der extremen November-Hitzewelle

Die gemessene Temperatur in diesem November übertrifft die bisherigen Ausreißer bei Weitem. Laut den Angaben von Copernicus lag die Temperatur insgesamt erst in drei Monaten über zwei Grad höher als im jeweiligen Referenzzeitraum. Dabei wurden im Februar 2024 an vier Tagen und im November 2023 an zwei Tagen entsprechende Werte gemessen. Im aktuellen November wurde diese Schwelle bereits vor der zusammenhängenden Woche an drei einzelnen Tagen überschritten, bevor die sieben tägige Phase einsetzte. Die kumulierte Hitzebelastung in diesem Zeitraum stellt somit ein neues quantitatives Maß dar.

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Exakte Werte und historischer Vergleich

Ein besonders auffälliger Tag in dieser Reihe war der 23. November, also der vergangene Montag, an dem die globale Temperatur weltweit 2,25 Grad wärmer war als im Durchschnitt der vorindustriellen Zeit für diesen Tag. Dieser Wert markiert einen neuen Rekord für die tägliche Temperaturabweichung, also die Differenz der globalen Temperatur von ihrem Durchschnitt für diese Zeit im Jahr. Der bisherige Rekord vom 17. November 2023, damals mit 2,20 Grad wärmer als am Vergleichstag der vorindustriellen Zeit, wurde damit klar übertroffen. Diese präzise Datierung unterstreicht die beschleunigte Dynamik der Erderwärmung im aktuellen Kontext.

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Einfluss von El Niño und politischen Zielen

Samantha Burgess, strategische Leiterin für Klima bei Copernicus, kommentierte diese Entwicklung als eindringlichen Vorgeschmack darauf, wohin sich unser Klima entwickelt. Sie betonte zwar, dass dies nicht gleichbedeutend mit dem endgültigen Überschreiten der im Pariser Abkommen festgelegten langfristigen Zwei-Grad-Schwelle sei. Die hohen Temperaturen werden derzeit neben der langfristigen Erderwärmung jedoch maßgeblich vom Klimaphänomen El Niño angeheizt. Laut der Weltwetterorganisation fällt dieses Phänomen diesmal wohl so heftig aus wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge ist mittlerweile nicht mehr vermeidbar, dass die Marke zeitweise gerissen wird, obwohl die Weltgemeinschaft die Erderwärmung eigentlich bei 1,5 Grad stoppen wollte, um katastrophale Folgen abzuwenden.

Langfristige Folgen und Handlungsbedarf

Trotz der natürlichen Schwankungen durch El Niño bleibt die zugrunde liegende Gefahr bestehen. Samantha Burgess rief angesichts der neuen Rekorde explizit zu einer schnellen Verringerung klimaschädlicher Treibhausgase auf. Sie warnte, dass El Niño zwar kommen und wieder gehen wird, die zugrunde liegende Erwärmung durch Treibhausgasemissionen jedoch bestehen bleiben wird. Diese Emissionen müssen reduziert werden, um weitere extreme Temperaturspitzen zu verhindern. Die aktuellen Daten dienen als statistischer Indikator für die Notwendigkeit dringend umzusetzender Klimaschutzmaßnahmen auf globaler Ebene.