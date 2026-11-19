Die UNO-Klimakonferenz COP31 findet in Antalya statt. Delegierte wie Sonia Guajarya und Lynda Tabuya fordern sofortige Maßnahmen. Hintergrund zu den Verhandlungen.

Die UNO-Klimakonferenz ( COP31) hat ihre Pforten in der türkischen Stadt Antalya eröffnet. Schätzungsweise 100.000 Teilnehmer aus allen Erdteilen haben sich zu diesem wichtigen Gipfeltreffen eingefunden. Die Delegierten diskutieren über drängende Fragen des Klimaschutzes und der internationalen Zusammenarbeit. Der ORF hat vor Ort mit zahlreichen Teilnehmern gesprochen, um ihre Perspektiven und Forderungen zu verstehen.

Zentrale Forderungen nach Gerechtigkeit

Sonia Guajajara, die erste Ministerin für indigene Völker Brasiliens, steht im Mittelpunkt der Diskussionen. Sie fordert entschieden mehr Klimagerechtigkeit für weltweit benachteiligte Gemeinschaften. Besonders wichtig ist ihr, dass der Schutz indigener Territorien im Amazonasgebiet fest in den globalen Klimazielen verankert wird. Nur so könne der Verlust der biologischen Vielfalt effektiv gestoppt werden.

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Auch Lynda Tabuya, die Umweltministerin von Fidschi, warnt vor den Folgen der Erderwärmung. Im Interview mit dem ZIB betonte sie, dass die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze für pazifische Inselstaaten über Leben und Tod entscheidet. Für ihre Nation ist dies keine theoretische Diskussion, sondern eine Frage des unmittelbaren Überlebens angesichts des steigenden Meeresspiegels.

Hervorhebung marginalisierter Regionen

Im Pavillon der Ukraine wird durch eine Kunstaktion auf den Begriff Ökozid aufmerksam gemacht. Die Teilnehmer bezeichnen die Zerstörung der Natur als Mord an der Umwelt. Dies unterstreicht die Verbindung zwischen bewaffneten Konflikten und ökologischen Schäden. Gleichzeitig kritisieren Aktivisten, dass ärmeren Ländern im Bereich der Anpassung an den Klimawandel zu wenig finanzielle Unterstützung zuteilwird.

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Mene Thnakgod Abalubu reiste aus dem Niger-Delta an, um auf eine lokale Umweltkatastrophe hinzuweisen. In seinem Heimatdorf Bille strömt seit dem Vorjahr Methan aus dem Boden. Diese Gesundheits- und Umweltdrohung schreitet unaufhaltsam voran. Abalubu nutzt die Bühne der COP, um globale Aufmerksamkeit für diese spezifische Krise zu erzeugen.

Erdenetsilmon Ganbaatar vertritt auf der Konferenz 1.700 Ranger aus der Mongolei. Er betonte, dass Naturschützer an vorderster Front stehen. Deren Leistung dürfe von der internationalen Gemeinschaft nicht vergessen werden. Diese Präsenz zeigt, wie wichtig der Schutz der Artenvielfalt und der Landschaften für den Klimaschutz ist.

Politische Differenzen und technische Lösungen

Während in den Verhandlungsräumen Absagen an ambitionierte Klimapolitik erteilt werden, präsentiert sich Saudi-Arabien mit einem futuristischen Messestand. Dort serviert man Tee als Symbol für Gastfreundschaft. Im Kontrast dazu zeigt China seine technischen Errungenschaften im Klimabereich. Jedoch ist der Austausch mit der Presse für die chinesische Delegation nicht gestattet.

Die USA fehlen auf der COP, da sie unter Präsident Donald Trump die UNO-Klimarahmenkonvention und das Paris-Abkommen verlassen haben. Dennoch engagieren sich einzelne Bundesstaaten und Städte in den USA weiter. Sie zeigen sich wehrhaft und setzen voll auf klimapolitische Maßnahmen trotz der fehlenden Bundesregierung.

Klimaforscher wie Niklas Höhne argumentieren, dass der Wechsel zu einer klimafreundlichen Zukunft bessere Lebensbedingungen für alle Menschen bieten wird. Die Elektrifizierung der Energieversorgung steht dabei im Fokus. Umweltorganisationen wie Greenpeace fordern, dass der benötigte Strom ausschließlich aus Wind-, Solar- und Wasserenergie stammen muss.

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Positionen der Jugend und Österreichs

Die Jugend spielt eine immer wichtigere Rolle auf der Klimabühne. Die österreichische Jugend wird von Clemens Hofstädter und Katharina Mair vertreten. Sie betonen, dass es um ihre Zukunft gehe. Daher sei es entscheidend, an den Entscheidungsprozessen teilzuhaben und nicht außen vor zu bleiben.

Der österreichische Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) hofft auf konkrete Fortschritte auf der COP. Auf nationaler Ebene ist die Lage jedoch durch den noch ausstehenden Abschluss des Klimagesetzes gekennzeichnet. Dies könnte die Verhandlungsposition Österreichs auf internationaler Ebene beeinflussen.

Whitney Melinard aus der Dominikanischen Republik wünscht sich mehr Ehrlichkeit in den Gesprächen. Sie fordert konkrete Handlungen statt leerer Versprechungen. Muhammet Rejepov aus Turkmenistan arbeitet als Freiwilliger, um das Klima in die richtige Richtung zu ändern. Die Konferenzen leben von Netzwerken wie TAFF für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen oder BAM für den gerechten Wandel.

In der Green Zone sind alle Gäste willkommen, während die Blue Zone nur für offizielle Delegierte zugänglich ist. Philip McMaster, der als Sustainaclaus bekannt ist, bleibt hoffnungsvoll. Er appelliert daran, die Arbeit endlich mit mehr Einsatz zu beginnen. Die nächste COP findet in Äthiopien statt, wo bereits jetzt eine lebhafte Atmosphäre herrscht.