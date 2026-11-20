Die Weltklimakonferenz COP31 in Antalya endet offiziell, doch die Verhandlungen dauern an. Ein Streit um den Verzicht auf Erwähnungen fossiler Brennstoffe im Abschlussdokument verzögert das Ergebnis deutlich in die Nacht.

Die 31. Weltklimakonferenz ( COP31) im türkischen Antalya geht trotz des offiziellen Endtermins am Freitagnachmittag weiter in die Verlängerung. Zum geplanten Abschlusszeitpunkt um 18.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) waren die Verhandlungen der fast 200 beteiligten Staaten noch nicht abgeschlossen. Delegationen warteten weiterhin auf einen überarbeiteten Entwurf des übergreifenden Konferenzbeschlusses, da eine Einigung über die finale Abschlusserklärung blockiert war. Die Gespräche durften sich aufgrund der ausstehenden Kompromisse in die Nacht und ins Wochenende ziehen.

Konflikt um Auslassung fossiler Energieträger

Der Kern der Blockade liegt an der Abschlusserklärung, in der ein Entwurf vom Donnerstag keine Erwähnung von fossilen Brennstoffen enthielt. Dieses Fehlen stieß bei der Europäischen Union und zahlreichen anderen Staaten auf massiven Widerstand. Aus EU-Verhandlungskreisen wurde klar kommuniziert, dass man ein Dokument ohne klare statements lieber ablehnen würde, als ein schlechtes Ergebnis zu akzeptieren. Die französische Umweltministerin Monique Barbut bezeichnete die Auslassung des unumgänglichen Ausstiegs aus Öl, Gas und Kohle als einen deutlichen Schlag ins Gesicht. Beobachter sehen dahinter den Einfluss von Ölförderstaaten wie Saudi-Arabien und Russland, die als Blockademacht fungieren, da Beschlüsse auf Klimakonferenzen im Konsens gefällt werden müssen.

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Frankreich und elf weitere Staaten pochten in einem gemeinsamen Papier darauf, dass die Abschlusserklärung zwingend einen klaren Abschied von fossilen Energien enthalten müsse. Sie forderten zudem, dass die Emissionen des besonders schädlichen Treibhausgases Methan deutlich schneller sinken müssen. Der panamaische Umweltminister Juan Carlos Navarro erklärte in einer öffentlichen Erklärung, dass es nicht akzeptabel sei, eine COP-Abschlusserklärung zu haben, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt. Er betonte, dass diese Auslassung nicht einfach hingenommen werde und forderte transparente Verpflichtungen.

Positionen der afrikanischen Verhandler und der Präsidentschaft

Auch die Gruppe der afrikanischen Verhandler, die 54 Staaten mit knapp einer Milliarde Menschen vertritt, äußerte sich unzufrieden mit dem Verhandlungsstand. Die Chefverhandlerin aus Ghana, Zanetor Agyeman-Rawlings, sagte, man sei nach Antalya gekommen, um klare Verabredungen zur versprochenen Verdreifachung der Hilfsgelder zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise zu treffen. Der Vorschlag sei jedoch gar nicht erst auf die Tagesordnung genommen worden, was die Frustration über den mangelnden Fortschritt bei Finanzierungsfragen unterstrich.

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Demgegenüber verteidigte der australische Verhandlungspräsident Chris Bowen den aktuellen Entwurf. Er hielt entgegen, dass der Beschlusstext eine Zielvorgabe zur Elektrifizierung des globalen Endenergieverbrauchs enthalte. Bowen betonte, dass diese Zielvorgabe der Schlüssel für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen sei. Er wies darauf hin, dass es in Antalya um die Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise gehe und nicht um die Formulierung übergeordneter, vager Ziele. Diese Differenz in der Interpretation des Verhandlungsziels erschwert die Einigung weiter.

Elektrifizierungsziel und Rolle Österreichs im Prozess

In den laufenden Verhandlungen steht auch die Frage im Mittelpunkt, ob man sich auf ein weltweites Elektrifizierungsziel einigen kann. Die türkische Präsidentschaft hat vorgeschlagen, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch global von derzeit 23 auf 35 Prozent zu steigern. Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen. Dieses Vorhaben brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen, besonders wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser und Wind stammt. Gestritten wird daher auch darüber, ob im Text festgehalten wird, dass der Strom zwingend aus sauberen Energiequellen kommen soll.

Der österreichische Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) verortete weiterhin vorhandenes Engagement für ein Abschlussdokument, obwohl eine hohe Erwartungshaltung bestehe. Er verwies auf eine Pressekonferenz einiger EU-Staaten an diesem Freitag, in der der Ausstieg aus fossiler Energie ein zentrales Thema war. Totschnig kündigte an, dass aktuell intensiv an der finalen Version der Abschlusserklärung gearbeitet werde und Österreich sich weiter nachdrücklich und aktiv einbringen werde. Seine Aussage signalisiert die Bereitschaft, auch in der Nacht noch Kompromisse auszuhandeln.

Kritik an der fehlenden Kopplung an Erneuerbare kam auch von außen. Jasmin Duregger, die Klimasprecherin bei Greenpeace in Österreich, lobte im aktuellen Abschlusstext zwar die Einbeziehung der Elektrifizierung. Sie kritisierte jedoch, dass diese nicht klar an den Ausbau der Erneuerbaren gekoppelt werde. Stattdessen erhalte die Kohlenstoffspeicherung erstmals ein eigenes Ausbauziel. Duregger warnte, dass dieser gefährliche Kuhhandel suggeriere, dass Elektrifizierung auch ohne den vollständigen Ausstieg aus fossilen Energien funktionieren könne, was die Dringlichkeit der Klimamaßnahmen verwässern würde.