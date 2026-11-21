Die 31. UNO-Klimakonferenz in Antalya droht im Streit um den Ausstieg aus fossilen Energien zu scheitern. EU und Großstaaten streiten über den Text.

Die 31. UNO -Klimakonferenz ( COP31) in Antalya bleibt auch am Samstag ohne Ergebnis festgesteckt. Der geplante Abschluss der Verhandlungen wurde bereits überschritten, doch es existiert kein überarbeiteter Beschlusstext. Das zentrale Konfliktpotenzial liegt in der Frage, ob die globale Abkehr von fossilen Energieträgern explizit in der Abschlusserklärung verankert wird. COP31 -Präsident Murat Kurum appellierte am Samstagnachmittag öffentlich an die teilnehmenden Staaten, einen Kompromiss zu finden.

Scheitern am fossilen Ausstieg

Die Europäische Union verteidigt ihre Position hartnäckig. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra betonte am Samstagabend, dass es besser sei, keinen Deal zu haben, als einen schlechten Deal zu akzeptieren. Ein offensichtlicher Kompromiss sei nicht in Sicht. Die EU kritisiert scharf, dass im am Donnerstag veröffentlichten Entwurf das Bekenntnis zum globalen Ausstieg aus fossilen Energieträgern gestrichen wurde. Dies würde das Ergebnis der COP31 auf ein Niveau zurückfallen lassen, das unter dem von 2023 liegt.

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Diplomatische Blockaden und Gegenpositionen

Als Hauptblockierer gelten aus Sicht von Beobachtern große Ölförderstaaten wie Saudi-Arabien und Russland. Der irische Klimaminister Darragh O'Brien, dessen Land den EU-Vorsitz innehat, schätzt, dass rund 130 Staaten hinter der Position der EU stehen. Umweltminister Juan Carlos Navarro aus Panama erklärte, es sei nicht akzeptabel, eine COP ohne Erwähnung fossiler Brennstoffe zu akzeptieren. Die Entscheidungen in Antalya require Konsens von fast 200 Teilnehmerstaaten.

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Turkisches Elektrifizierungsziel als Alternative

Die COP-Präsidentschaft um Turkiyey und Australien setzt stattdessen auf ein globales Elektrifizierungsziel. Murat Kurum bezeichnete die Fortschritte dabei als sehr gut. Die Türkei hat vorgeschlagen, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch global von derzeit 23 auf 35 Prozent zu steigern. Dies umfasst Energie für Haushalte, Industrie und Verkehr. Zudem wurde eine Vereinbarung zur CO2-Abscheidung erzielt.

Kritik an Klimafinanzierung und Leitung

Auch die Gruppe der afrikanischen Verhandler, vertreten durch Zanetor Agyeman-Rawlings aus Ghana, äußert Unzufriedenheit. Versprochene Verdopplungen von Hilfsgeldern zur Anpassung an die Klimakrise fehlen im Text. Christoph Bals von Germanwatch rügte die Unkonkretizität der Industriestaaten bei der Klimafinanzierung. Die türkische Gastgeberschaft wird von Aktivisten wie Mohamed Adow von Powershift Africa als die schlimmste COP aller Zeiten kritisiert.